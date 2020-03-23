90 مليار جنيه قيمة استثمارات خطة المجتمعات العمرانية الجديدة

كان مجلس إدارة الهيئة وافق على استثمار 85 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 56 مليار جنيه فى 2019.

كشف خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن استهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة استثمارية تصل إلى 90 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2020 – 2021).

أوضح عباس لـ«المال» أن الخطة الاستثمارية المستهدفة لهيئة المجتمعات العمرانية تعتبر طموح، وجارى التركيز على ضخ تلك الاستثمارات فى مدن الجيل الرابع، والعاصمة الإدارية الجديدة.

كان مجلس إدارة الهيئة وافق على استثمار 85 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 56 مليار جنيه فى 2019.

وأكد عباس أن مبادرة البنك المركزى تساهم فى تنشيط القطاع مستقبلاً، داعياً الشركات لتنفيذ منتجات عقارية تتناسب مع شروط المبادرة.

وقال إن عدداً كبيراً من الشركات العقارية لديها القدرة على الاستفادة من المبادرة، مع امتلاكها وحدات قائمة نصف تشطيب بمساحات أقل من 150م، من السهل تشطيبها وعرضها للبيع بالشروط المحددة.

ورجح أن تساهم مبادرة المركزى فى تمويل ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه لم تستفد منها أى شركة حتى الآن، ناصحاً الكيانات باستغلالها قبل الحديث عن أى تعديل بها، لا سيما أن البنك المركزى لا يدخر أى جهد فى دعم القطاع .

وكان «المركزى» قد كشف فى ديسمبر الماضى عن مبادرة التمويل العقارى الجديدة لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بسعر فائدة %10 متناقصة، بعدة شروط للوحدة محل التمويل، منها أن يكون الحد الأقصى للمساحة 150 مترا، والحد الأقصى لقيمتها 2.25 مليون جنيه.

تطرق نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إلى خطة الوزارة فى تصدير العقار خلال العام الحالى، وأنها مستمرة ولن تتأثر بشكل كبير جراء فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن الوزارة ستشارك فى معرض ميبيم فى فرنسا خلال العام الحالى بعد تأجيله إلى يونيو المقبل، أملا أن تنتهى أزمة فيروس كورونا سريعاً.

أشار عباس إلى أن القطاع العقارى خلال الربع الأول سجل نمواً بين الأنشطة المختلفة، مستشهداً ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بجانب ارتفاع الأرباح السنوية لبعض الكيانات العقارية المقيدة فى البورصة، وطلبات الاستثمار فى المدن الجديدة منها العلمين، بما يعكس قوة القطاع العقارى.