90 تمثالًا فرعونيًا نادرًا تباع فى مزاد ببريطانيا

خالد بدر الدينتتوقع صحيفة إكسبريس البريطانية، أن يصل ثمن مجموعة من التماثيل الفرعونية النادرة لأكثر من 60 ألف جنيه استرلينى عندما تباع اليوم الاثنين فى دار مزادات هانسونز للآثار والفنون القديمة والعملات الكلاسيكية بمدينة ديربى البريطانية.وذكرت الصحيفة أن هانز نيلسين حفيد هانز موللر هانسين الدان

خالد بدر الدين

تتوقع صحيفة إكسبريس البريطانية، أن يصل ثمن مجموعة من التماثيل الفرعونية النادرة لأكثر من 60 ألف جنيه استرلينى عندما تباع اليوم الاثنين فى دار مزادات هانسونز للآثار والفنون القديمة والعملات الكلاسيكية بمدينة ديربى البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن هانز نيلسين حفيد هانز موللر هانسين الدانمركى الذى جمع حوالى 90 تمثالا على مدار حوالى 100 سنة ويرجع تاريخها لحوالى 3 آلاف سنة قبل الميلاد لأعضاء من أسرات فرعونية مشهورة مثل الملك رمسيس الثانى منذ عشرينيات القرن الماضى خلال رحلاته إلى مصر وورثها حفيده وأرسلها لتباع فى المزاد اليوم.

وأكد جيمس برينشلى رئيس قسم الآثار فى دار مزادات هانسونز أن مجموعة التماثيل الفرعونية مذهلة ونادرة تمثل أعضاء أسرة شابتى الفرعونية الملكية التى كانت تخدم أعضاء الأسر الملكية ومنهم خيمواسيت -الذى يعنى اسمه هو الذى يظهر فى طيبة – وهو الابن الرابع للفرعون رمسيس الثانى المشهور والذى ولد عام 1303 قبل الميلاد وتوفى 1213 قبل الميلاد.

وولد خيمواسيت فى فترة شديدة التأثير فى تاريخ مصر الفرعونية وربما عاصر موقعة قادش التى قادها والده رمسيس الثانى ضد الحيثيين فى سوريا ومن المتوقع أن يبلغ ثمن تمثاله حوالى 4 – 6 آلاف جنيه استرلينى.

وهناك تماثيل نادرة أخرى لأعضاء أسرة شابتى التى كانت تخدم الفرعون سيتى الأول المشهور فى المملكة الجديدة حوالى عام 1279 قبل الميلاد وهو والد رمسيس الثانى و ابن رمسيس الأول وكانت تماثيل أعضاء أسرة شابتى توضع فى المقابر ليعملوا كخدم أو عشيقات للملوك الفراعنة فى حياة ما بعد البعث .

وبعد الانهيار الخطير للملكة المصرية وحكم أخناتون والد توت عنخ آمون قاد سيتى القوات المسلحة واتجه إلى الحدود ليعيد نفوذ مصر ويعزز قوة الامبراطورية المصرية ومن المتوقع أن يبلغ ثمن تمثال شابتى فى عصر سيتى أكثر من 1000 جنيه استيرلينى.