90 % انخفاضًا في حجم إعادة التمويل العقاري خلال 9 أشهر

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن تراجع حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية، لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 90%، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس المدة من العام المنصرم. أضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن حجم إعادة التمويل الممنوح خلال يناير إلى نهاية سبتمبر بلغ

محمود زكي

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن تراجع حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية، لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 90%، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس المدة من العام المنصرم.

أضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن حجم إعادة التمويل الممنوح خلال يناير إلى نهاية سبتمبر بلغ 55 مليون جنيه، مقابل 105 ملايين جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط، حتى سبتمبر من العام الحالي، بلغ 1.08 مليار جنيه، مقابل 1.27 نهاية سبتمبر 2016 ذلك بمعدل انخفاض بلغ 5.4%.