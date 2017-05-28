90 ألف دولار منحة من اليابان لدعم أطفال الشوارع

وقع كينيتشيرو موكاي، الوزير المفوض بسفارة اليابان في مصر، اليوم الأحد، مع هدية السعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية زهور الحياة الخيرية، عقد منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان.

وقال بيان عن السفارة، اليوم، إن قيمة هذه المنحة تبلغ 90,907 دولار مقدمة من حكومة اليابان بغرض دعم وتجهيز مبنى إقامة للأطفال الأيتام وأطفال الشوارع المعاقين ذهنيًا، مع توفير أنشطة تعليمية وتأهيلية مختلفة.

وحضر الحفل سناء جمعة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالعامرية، وبهية عبد الفتاح رئيسة مجلس مدينة برج العرب، ويهدف المشروع إلى تجهيز وإنشاء مبنى إقامة يوفر للأطفال الأيتام وأطفال الشوارع خدمات مثل التعليم والتأهيل والتدريب المهني بغرض دعم اندماجهم في المجتمع.



ويقوم المشروع على تمكين مستقبل لهؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة إلى توفير بيئة معيشية آمنة.

وخلال حفل التوقيع أعرب موكاي عن امتنانه تجاه جمعية زهور الحياة الخيرية، لما قدمته من مساهمات طويلة الأمد وجهود لتسهيل اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات بين مصر واليابان المتمثلة في تجربة التعاون التربوي الملحوظة في إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وكذلك القيام بتحديث وتوسعة مطار برج العرب الدولي.

وأعرب عن عزمه على مواصلة دعم الجهود الجماعية للمؤسسة ورغبته في أن يصبح هذا المشروع بمثابة نموذج يمكن تكراره في أماكن أخرى.

وأكد بيان السفارة أن تقديم هذه المنحة يأتى في إطار برنامج الحكومة اليابانية لمنح “المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان”، والذي يدعم المنظمات غير الهادفة للربح في مجالات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني.

وقد بدأ تطبيق هذه المنح في مصر منذ عام 1994، وحتى الآن تم تنفيذ 160 مشروعًا بقيمة تقارب 8 ملايين دولار.