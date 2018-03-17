90 ألف تغريدة فى أقل من ساعتين احتفاء بمحمد صلاح

أحمد صبرى:تصدر هاشتاج محمد صلاح، المركز الثانى على موقع التدوينات تويتر، فى أقل من ساعتين بعد تسجيله 4 أهداف اليوم.وسجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، 4 أهداف (سوبر هاتريك)، وصنع هدفا خامس، ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز كبير على ضيفه واتفورد، بخمسة أهداف دون مقابل مساء اليوم السبت، ضمن المر

أحمد صبرى:

تصدر هاشتاج محمد صلاح، المركز الثانى على موقع التدوينات تويتر، فى أقل من ساعتين بعد تسجيله 4 أهداف اليوم.

وسجل النجم المصري الدولي محمد صلاح، 4 أهداف (سوبر هاتريك)، وصنع هدفا خامس، ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز كبير على ضيفه واتفورد، بخمسة أهداف دون مقابل مساء اليوم السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل الهاشتاج على 90 ألف تغريدة، واحتفى المصريين على موقع فيس بوك بنشر صور صلاح، معتبرينه صانع الفرحة لهم، وأصبح صلاح المصرى الوحيد الذى سجل هاتريك، وسوبر هاتريك فى الدورى الإنجليزى، إضافة إلى تصدره قائمة هدافي الدورى الإنجليزى.

