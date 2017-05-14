9.9% نمواً بأداء جاكوار لاند روفر عالمياً.. و27% تراجعاً محلياً



شريف عيسى



قفزت مبيعات جاكوار لاند روفر 9.9% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى أبريل، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، مسجلة 219 ألفاً و894 وحدة.



فيما شهدت مبيعات ابريل تراجعاً بلغت نسبته 2.3% ليكتفى أكبر مصنع سيارات فاخرة بإنجلترا ببيع 40 ألفاً و385 سيارة، نتيجة تراجع الطلب عليها فى كل من المملكة المتحدة بنسبة 34.6%، والأسواق الخارجية بنسبة 19.7%.



وشهدت مبيعات التجزئة خلال ابريل من العام الحالى ارتفاعاً كبيراً فى كل من أمريكا الشمالية بنسبة قدرت بـ 32.5%، والصين بنحو 10.1%، وأوروبا بـ 2.7%، بفضل ارتفاع الطلب على جاكوار F-Pace.



وقال أندى غوس، مدير مبيعات جاكوار لاند روفر، ان نمو المبيعات يرجع إلى الطلب المتنامى على F-Pace خلال الشهور الأربعة الأولى، مرجعاً انخفاض فى المبيعات خلال ابريل إلى عاملين وهما : موجة الشراء التى قادها عملاء المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية قبيل الزيادة فى الضرائب على السيارات والتى تم تفعيها منذ بداية ابريل.



وتابع : كما ان الإنخفاض فى مبيعات لاند روفر يأتى بعد الإستغناء عن الجيل الرابع من طراز ديسكفرى، متوقعاً ان يشهد مايو الجارى طفرة فى مبيعات لاند ورفر بالتزامن مع بدء طرح الجيل الجديد كلياً فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى الصين وأمريكا الشمالية والتى تعدان الأسواق الأهم لدى الصانع الإنجليزى.



وعن أداء جاكوار خلال الشهور الأربعة الأولى، شهدت مبيعاتها ارتفاعاً كبيراً بلغ 75.1%، بعد تمكنها من بيع وتسليم 66 ألفاً و282 وحدة، بنما تراجعت مبيعات لاند روفر خلال تلك الفترة بنسبة 5.4% بإجمالى 153 ألفاً و612 مركبة.



وعن أداء كلا العلامتين خلال الشهور الثلاثة الأولى، أعلنت MTI، وكلاء جاكوار لاند روفر وغيرها من العلامات الفارهة، فتح باب الحجز على الجيل الخامس من ديسكفرى الجديدة كلياً، فيما أظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “اميك” الصادرة بنهاية مارس من العام الجارى تمكن الشركة من تسليم سيارتين ديسكفرى.



وخلال الربع الأول من العام الجارى، تراجعت مبيعات جاكوار لاند روفر بنسبة بلغت 27%، لتسجل 63 سيارة مباعة، مقابل 127 سيارة خلال نفس الفترة من العام المنصرف.



والجدول الأتى يوضح أداء مبيعات جاكوار لاند روفر عالمياً ومحلياً:



عالمياً مبيعات ابريل معدل التغير مبيعات “يناير – ابريل” معدل التغير جاكوار لاند روفر 40,385 – 2.3% 219,894 9.9% جاكوار 12,310 54% 66,282 75.1% لاند روفر 28,075 – 15.8% 153,612 – 5.4%

المصدر : JLR

محلياً مبيعات مارس معدل التغير مبيعات “يناير – مارس” معدل التغير جاكوار لاند روفر 10 30% 63 -27% جاكوار 21 – 40% 20 – 26% لاند روفر 31 – 26% 43 – 57%

المصدر : اميك