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%9.9 أعلى معدل لارتفاع الأسمنت والخرسانة تنخفض خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:   شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة تغيرات طفيفة فى خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل الارتفاع فى الأسعار للأسمنت  بين 6.7 إلى 9.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما انخفض
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:
 
شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة تغيرات طفيفة فى خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل الارتفاع فى الأسعار للأسمنت  بين 6.7 إلى 9.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما انخفض سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة -0.8%.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

الأسمنت :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

27 %

6.7 %

630

800

750

طن

بورتلاندى عادى معبأ

40.2 %

9.9 %

1270

1780

1620

طن

ابيض

 

خرسانة جاهزة

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

27.8%

-0.8%

485

620

625

م3

خرسانة جهد (250كجم/م3)

 


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