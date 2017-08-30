%9.9 أعلى معدل لارتفاع الأسمنت والخرسانة تنخفض خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:
شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة تغيرات طفيفة فى خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل الارتفاع فى الأسعار للأسمنت بين 6.7 إلى 9.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما انخفض سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة -0.8%.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
الأسمنت :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
27 %
6.7 %
630
800
750
طن
بورتلاندى عادى معبأ
40.2 %
9.9 %
1270
1780
1620
طن
ابيض
خرسانة جاهزة
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
27.8%
-0.8%
485
620
625
م3
خرسانة جهد (250كجم/م3)