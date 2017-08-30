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%9.9 أعلى معدل لارتفاع الأسمنت والخرسانة تنخفض خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: شهدت أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة تغيرات طفيفة فى خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، حيث تراوح معدل الارتفاع فى الأسعار للأسمنت بين 6.7 إلى 9.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما انخفض