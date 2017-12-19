9.7 مليون سيارة مبيعات فولكس فاجن جروب في 2017

شريف عيسى واصلت فولكس فاجن جروب، أكبر مجموعة منتجة للسيارات فى أوروبا، والثانية على مستوى العالم بعد تويوتا اليابانية، نموها فى تقرير نتائج أعمالها للشهر الحادى عشر الأولى من العام الحالى بمعدل 3.9%، لتسجل مبيعاتها الإجمالية من علاماتها التجارية المملوكة…

شريف عيسى

واصلت فولكس فاجن جروب، أكبر مجموعة منتجة للسيارات فى أوروبا، والثانية على مستوى العالم بعد تويوتا اليابانية، نموها فى تقرير نتائج أعمالها للشهر الحادى عشر الأولى من العام الحالى بمعدل 3.9%، لتسجل مبيعاتها الإجمالية من علاماتها التجارية المملوكة لها 9.7مليون سيارة، مقابل 9.3 مليون وحده خلال الفترة ذاتها من 2016.

وتمكنت المجموعة من تحقيق طفرة فى مستوى مبيعاتها خلال نوفمبر ب 11.1%، بإجمالى 995.9 ألفا، مقابل 896.2 ألف مركبة خلال ذات الشهر من العام الماضى.

وتعد “سيات” أكبر العلامات التجارية التابعة للمجموعة نموا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر بعدل بلغ 14.7%، بعد تمكن العلامة الأسبانية من تسليم 435 ألف سيارة،مقابل 375.5 ألف وحدة تم بيعها خلال العام المنصرم.

واستمر تراجع اداء مبيعات أودى للشهر الحادى عشر على التوالى بنسبة 0.8%، بإجمالى عدد سيارات مباعة بلغ 1.69 مليون سيارة، مقابل 1.71 مليون وحدة.

وقفزت أداء العلامة “فولكس فاجن” ب 4%، بعد قدرتها على بيع 5.6 مليون سيارة على مدار الفترة الزمنية المتدة من يناير وحتى نوفمبر ، فيما صعدت مبيعات سكودا التشيكية بمعدل 5.5%، بإجمالى 1.1 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

كما تمكنت “بورش”من تحقيق نمو بلغت نسبته 3.9%، بعد ان نجحت فى تسليم 226.8 ألف سيارة، مقابل 218.3 ألفا خلال العام المنقضى.

ونجحت الأذرع التجارية المملوكة للمجموعة فولكس فاجن من تحقيق طفرة فى مبيعاتها خلال تلك الفترة، اذ صعد مؤشر مبيعات فولكس فاجن للسيارات التجارية ب 5%، بإجمالى 455.2 ألف مركبه، كما احرذت MAN للأتوبيسات والشاحنات قفزة فى معدلات بيع موديلاتها بنسبة 11.7% بإجمالى 102.3 ألف وحده، أما سكانيا لوسائل النقل فصعد اداءها 11.5% بإجمالى 81.5 شاحنة واتوبيس فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017.