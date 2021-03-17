تأميـــن

9.7 مليار جنيه مطالبات مستحقة علي شركات تأمين الحياة في 2019 /2020

ارتفعت بنسبة 16.2 % مقارنة بعام 2018 /2019
ماهر أبو الفضل 7:27 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 7:27 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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شهدت فاتورة المطالبات المباشرة، على شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة ملحوظة فى العام المالى (2019 /2020 ) لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، مقارنة مع 8.4 مليار جنيه تقريبًا فى العام المالى السابق (2019/2018) بزيادة تتجاوز 1.3 مليار، بنسبة ارتفاع تصل إلى %16.2.

مفاجأة: التعويضات المباشرة فى المهندس لتأمينات الحياة أكبر من أقساطها خلال 2020

المفاجأة الدراماتيكية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، هى زيادة المطالبات المباشرة أو ما يُستساغ تسميته بالتعويضات، فى شركة المهندس لتأمينات الحياة، خلال العام المالى (2020/2019 ) مقارنة مع أقساطها المباشرة فى العام نفسه.

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ووفقًا لبيانات “الرقابة المالية”، بلغت حصيلة الأقساط المباشرة لشركة المهندس لتأمينات الحياة 91.1 مليار جنيه فى يونيو الماضى ، فيما بلغت فاتورة المطالبات المباشرة 103.3 مليون جنيه، فى العام نفسه.

3.4 مليار جنيه مطالبات مباشرة في مصر لتأمينات الحياة

وتصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة– التابعة لقطاع الأعمال العام- قائمة وحدات التأمين التى تزاول هذا النشاط على مستوى السوق، فى المطالبات المباشرة ، بقيمة تلامس 3.4 مليار جنيه، بما يمثل %34.7 من إجمالى مطالبات القطاع.

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فيما بلغ نصيب باقى شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة، وتتبع القطاع الخاص- بتنوع هياكل ملكياته- والبالغ عددها 14 شركة %65.3 من إجمالى فاتورة المطالبات المباشرة.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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