9.7 مليار جنيه مطالبات مستحقة علي شركات تأمين الحياة في 2019 /2020

شهدت فاتورة المطالبات المباشرة، على شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة ملحوظة فى العام المالى (2019 /2020 ) لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، مقارنة مع 8.4 مليار جنيه تقريبًا فى العام المالى السابق (2019/2018) بزيادة تتجاوز 1.3 مليار، بنسبة ارتفاع تصل إلى %16.2.

مفاجأة: التعويضات المباشرة فى المهندس لتأمينات الحياة أكبر من أقساطها خلال 2020

المفاجأة الدراماتيكية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، هى زيادة المطالبات المباشرة أو ما يُستساغ تسميته بالتعويضات، فى شركة المهندس لتأمينات الحياة، خلال العام المالى (2020/2019 ) مقارنة مع أقساطها المباشرة فى العام نفسه.

ووفقًا لبيانات “الرقابة المالية”، بلغت حصيلة الأقساط المباشرة لشركة المهندس لتأمينات الحياة 91.1 مليار جنيه فى يونيو الماضى ، فيما بلغت فاتورة المطالبات المباشرة 103.3 مليون جنيه، فى العام نفسه.

3.4 مليار جنيه مطالبات مباشرة في مصر لتأمينات الحياة

وتصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة– التابعة لقطاع الأعمال العام- قائمة وحدات التأمين التى تزاول هذا النشاط على مستوى السوق، فى المطالبات المباشرة ، بقيمة تلامس 3.4 مليار جنيه، بما يمثل %34.7 من إجمالى مطالبات القطاع.

فيما بلغ نصيب باقى شركات التأمين التى تعمل فى نشاط الحياة، وتتبع القطاع الخاص- بتنوع هياكل ملكياته- والبالغ عددها 14 شركة %65.3 من إجمالى فاتورة المطالبات المباشرة.