9.6 % زيادة في صادرات القطن بالربع الثالث لموسم 2017 / 2018

المال- خاصأصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء، اليــوم الأربعاء، النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث "مارس / مايو" للموسم الزراعى 2017 / 2018.بلغ إجمالى كمية الصادرات 1,160 ألف قنطـار مـترى خلال الفـترة "مارس / مايو 2018" مقابل 7,149 ألف قنطـار مترى لنفس الفـترة من الموسم السـابق

المال- خاص

أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء، اليــوم الأربعاء، النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث “مارس / مايو” للموسم الزراعى 2017 / 2018.

بلغ إجمالى كمية الصادرات 1,160 ألف قنطـار مـترى خلال الفـترة “مارس / مايو 2018” مقابل 7,149 ألف قنطـار مترى لنفس الفـترة من الموسم السـابق بنسبة زيادة قـدرها 9.6 %.

بلغ إجمالى كـميـة المستهلك مـن الأقطـان المحـليـة 2.39 ألف قنطار مترى خلال الـفـتـرة “مارس/ مايو 2018” مقـابل 0.93 ألـف قنطـار متـرى لنفس الفترة من الموسـم السـابق بنسبة انخفاض قدرها 9,57? ويرجع هذا الانخفاض إلى اتجاه مصانع الغزل إلى استخدام الأقطان المستوردة.

بلغـت كمـية الأقطـان التى تم حلجها 7,47 ألف قنطار مترى خلال الفـترة “مارس/مايو 2018” مقابـل 8,55 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 4,14 %.