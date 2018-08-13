9.5 مليون جنيه خسائر مينا للاستثمار السياحي في النصف الأول

مصطفى طلعت:تحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 9.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 7.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2017.يشار أن القوائم المالية للشركة قد أظهرت تحولها للخسائر، خلال الربع الأول من 2018، اذ حققت خسائر بلغت 3.8 مليون جنيه،

مصطفى طلعت:

تحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 9.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 7.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2017.

يشار أن القوائم المالية للشركة قد أظهرت تحولها للخسائر، خلال الربع الأول من 2018، اذ حققت خسائر بلغت 3.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 8.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت مينا للاستثمار السياحي قد تلقت في شهر فبراير الماضي، عرضاً لشراء كامل حصتها في شركتها التابعة مينا للمنتجعات السياحية بقيمة 225 مليون جنيه.