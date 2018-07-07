9.5 % زيادة في أسعار المادة الخام المستخدمة في رصف الطرق خلال يونيو

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة أسعار السن وهو المادة الخام المستخدمة فى الخلطة الأسفلتية للطرقبنسبة 9,5% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي حيث سجل المتر المكعب خلال يونيو الماضي قيمة 115 جنيه مقابل 105 جنيه مايو الماضي.ووصلت أسعار طن الجبس خلال

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن زيادة أسعار السن وهو المادة الخام المستخدمة فى الخلطة الأسفلتية للطرقبنسبة 9,5% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي حيث سجل المتر المكعب خلال يونيو الماضي قيمة 115 جنيه مقابل 105 جنيه مايو الماضي.

ووصلت أسعار طن الجبس خلال عام بنسبة 17% وذلك في الفترة بين يونيو 2017 إلى يونيو 2018 حيث سجل طن الجبس الفاخر للفرم والحليات قيمة 890 جنيه خلال شهر مايو الماضي مقابل 760 جنيه خلال شهر مايو 2017.

وأوضح التقرير أن طن الجبس مكلسن للتشغيل بلغ 660 جنيه خلال نفس الشهر من العام الحالي مقابل 573 جنيه خلال شهر يونيو من العام الماضي 2017 حيث سجل زيادة تقدر نسبتها بحوالي 15%

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة عن زيادة أسعار طن الجير المطفأ بنسبة 35% خلال عام حيث سجل الطن خلال شهر يونيو 1995 جنيه مقابل 1469 جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.