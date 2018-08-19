%9.5 إلى 26.7% زيادة فى أسعار الأدوات المنزلية

أحمد اللاهونى:شهدت أسعار الأدوات المنزلية ارتفاعا جديدًا على مدار الأيام الماضية، بنسب تراوحت بين 9.5 و%26.7.وكشفت جولة قامت بها «المال» على عدد من محلات شارع عبدالعزيز بوسط البلد، عن ارتفاع طقم الصينى «فتحى محمود» 131 قطعة بنحو %9.5 ليسجل 4600 جنيه، بدلًا من 4200 جنيه، ك

أحمد اللاهونى:

شهدت أسعار الأدوات المنزلية ارتفاعا جديدًا على مدار الأيام الماضية، بنسب تراوحت بين 9.5 و%26.7.

وكشفت جولة قامت بها «المال» على عدد من محلات شارع عبدالعزيز بوسط البلد، عن ارتفاع طقم الصينى «فتحى محمود» 131 قطعة بنحو %9.5 ليسجل 4600 جنيه، بدلًا من 4200 جنيه، كما ارتفع طقم ألومنيوم الدهان 8 قطع، بنحو %20 ليسجل 1080 جنيهًا.

وتلك الزيادات ليست الأولى منذ إقدام الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016.

وقال محمد حمادة، تاجر بشارع عبدالعزيز، إن طقم صوانى نوفال ستانلس ستيل 3 قطع، ارتفع بنحو %18.75 ليسجل 380 جنيهًا، وصعد طقم أكواب شاى المركز التركى 12 قطعة، بنحو %26.7 ليسجل 190 جنيهًا، كما صعد طقم أكواب شربات المركز التركى 7 قطع، بنحو %16.7 ليسجل 350 جنيهًا.

وتنفذ الحكومة برنامج إصلاح يمتد ثلاث سنوات، شمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الكهرباء، والمنتجات البترولية، والمياه، وزيادة إيرادات الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى، بموجبه تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات.

وأشار محمد الزعيم، تاجر، إلى صعود طقم بيركس “الكينج” 56 قطعة، بنحو 18.5% ليسجل 320 جنيهًا، وطقم ميلامين الشريف المربع 38 قطعة، بنحو 11.5% ليسجل 970 جنيهًا، و”المدور” بنحو 13.3% ليسجل 850 جنيهًا.

وأكد ياسر عبدالله، تاجر، ارتفاع أسعار طقم أدوات المائدة نوفال «ملاعق أوسكاكين» 75 قطعة، بنحو %24.13 ليسجلان 720 جنيهًا، وكولمان مياه أوليمبك 12 لترًا بنحو %13.6 إلى 125 جنيهًا، و16 لترًا إلى 140 جنيهًا، بدلا من 120، وسجل 20 لترًا 205 جنيهات بدلاً من 175 جنيهاً.

وقال إبراهيم صديق، بائع بمحل البركة للأدوت المنزلية، إن أسعار الأدوات المنزلية شهدت زيادتين منذ منتصف الشهر الماضى، مع إعلان الحكومة ارتفاع تعريفة الكهرباء والمنتجات البترولية.

وأضاف لـ«المال»، أن السوق تشهد حالة كبيرة من الركود بسبب ما أسماه جنون الأسعار الذى طال جميع السلع خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن التضخم السنوى ارتفع للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام ليصل إلى %14.4 فى يونيو، مقابل %11.6 فى مايو، ليعكس تأثير الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة على أسعار السلع والخدمات.