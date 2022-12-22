9 يناير نهاية الحق في توزيعات أرباح «العربية للأسمنت» بواقع 0.66 جنيه للسهم

أعلنت الشركة العربية للأسمنت موعد نهاية الحق في توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين عن الفترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي.

ونوهت العربية للأسمنت، في بيان لإدارة البورصة، بأنه سيتم توزيع 0.66 جنيه للسهم، وذلك لحاملي السهم حتى جلسة تداول 9-1-2022، على أن يتم صرف التوزيعات اعتبارًا من 12-1-2022.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال الشركة العربية للأسمت، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، أظهرت تحقيق صافي ربح بقيمة 262.26 مليون جنيه.

وأقرّت الجمعية العامة للشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 249.96 مليون جنيه بواقع 0.66 جنيه للسهم.