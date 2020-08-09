9 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا الطريق الإقليمى بالقليوبية

وقع صباح اليوم الأحد

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية إلى 9 أشخاص.

من ناحية أخرى، انتقل فريق من نيابة القليوبية لمعاينة حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل من الخلف.

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرخت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث الحقيقية.

وانتقل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إلى موقع حادث التصادم وتم ازالة اثاره من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

كما انتقل عبد الحميد الهجان إلى مستشفى بنها التعليمى لمتابعة حالة المصابين بالحادث والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية لصحية لهم حفاظا على أرواحهم.