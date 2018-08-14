9 وزراء يبحثون مع وفد أوزبكستان إقامة مجلس استثماري مشترك

المال- خاصبحث 9 وزراء مع وفد دولة أوزبكستان، برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكستانى، الترتيبات لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة، وإقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين.شارك فى الاجتماع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاس

المال- خاص

بحث 9 وزراء مع وفد دولة أوزبكستان، برئاسة جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكستانى، الترتيبات لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة، وإقامة مجلس استثمارى مشترك بين البلدين.

شارك فى الاجتماع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع، ترتيبات عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، وتعزيز التعاون الاستثمارى بين مجتمعات الأعمال فى البلدين، من خلال تنظيم منتدى أعمال على هامش اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، تجمع كبرى الشركات من البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار فى البلدين والفرص، بهدف إقامة مشروعات مشتركة للاستثمار فى البلدين، مع إقامة مجلس استثمارى بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والأوزبكى فى البلدين، وتعاون فى مجالات النقل والسياحة والزراعة والشباب والصحة وزيادة التبادل التجارى.

وأعرب الدكتور محمد العصار عن سعى وزارة الدولة للإنتاج الحربى لفتح آفاق تعاون مثمرة مع الجانب الأوزبكى من خلال شركات التصنيع العسكرى، مشيرًا إلى أنه من الضرورى تبادل الوفود لبحث سبل التعاون المشترك فى هذه المجالات والاستفادة من الخبرات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأوزبكية فى مصر، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الأوزبكية مع حجم العلاقات الثنائية.

من جهته، قال جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكى، إنه والوفد المرافق له سيقومون بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدًا بالتطورات التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر.

ذكر الدكتور هشام عرفات أن مصر وأوزبكستان لديهما بنية تحتية متشابهة من الطرق والسكك الحديدية، مؤكدًا وجود فرص كبيرة لاستفادة الجانب المصرى من الخبرات الأوزبكية فى مجال صيانة السكك الحديدية.

وفى هذا الإطار، طالب الوزير الأوزبكى من وزير النقل المصرى نقل الخبرات المصرية والمشاركة فى خطة تطوير النقل البرى فى أوزبكستان، لأهمية هذا القطاع لبلاده، التى تعتمد على النقل البرى فى حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيدًا بشبكة الطرق المصرية العملاقة التى تساهم فى نقل البضائع بكفاءة وبتكلفة منخفضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص وزارته على استغلال الفرص الكبيرة للتعاون مع أوزبكستان عبر برامج التبادل الثقافى بين الشباب وبرامج تبادل الخبرات فى مجال التدريب الرياضى.

ورد الوزير الأوزبكى على ذلك بأن مصر لديها من الخبرات فى المجال الرياضى والشبابى ما يجعلها فى المقدمة وصاحبت الريادة فى إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أنه يتطلع لمعرفة الخبرات التدريبية التى انتجت اللاعب العالمى محمد صلاح.