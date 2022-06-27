9 نصائح مهمة من «حماية المستهلك» لحفظ اللحوم بالتجميد.. تعرف عليها

يحرص جهاز حماية المستهلك على نشر إرشادات مهمة للمواطنين خاصة، فيما يتعلق بالسع الغذائية التي تتسبب في الإصابة بالتسمم في حال عدم حفظها جيدا لفترات طويلة مثل اللحوم أو الأسماك التي يحرص المواطنون على حفظها لفترات طويلة في الثلاجات.

وتزامنًا مع افتراب عيد الأضحى المبارك 2022، أكد الجهاز نصائح يجب مراعتها عند حفظ اللحوم بالتجميد، لعدم إصابة المواطنين بأغراض وأضرار أثناء تناولها خاصة بعد الحفظ لفترات طويلة في الثلاجات.

وتنشر «المال» في السطور التالية 9 نصائح نشرها جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين من مخاطر حفظ اللحوم في الثلاجات دون اتباع الإجراءات السليمة والصحيحة وهي كالأتي:

يفضل التجميد السريع للحوم

اختيار اللحوم ذات الجودة العالية لحفظها

بالتجميد.

بالتجميد. اختيار اللحوم التي تحتوي على نسبة دهن أقل «قدر الإمكان» لحفظها بالتجميد.

تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

يفضل وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.

اللحوم المفرومة المجمدة صالحيتها أقل من اللحوم المجمدة غير

المفرومة.

المفرومة. يفضل تبريد أو تجميدها اللحوم النيئة بجيمع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.

الصهر البطيء للحوم أفضل من الصهر السريع.

الحرص على عدم تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة الأسواق قبل قدوم عيد الأضحى وخلال فترة العيد في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لرئيس الجهاز، فإن هناك خطة جديدة وضعها الجهاز لمراقبة الأسواق وعدم احتكار السلع أو ارتفاع في الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة.

وأضاف لـ«المال»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات في المحافظات لمتابعة الأسواق قبل قدوم عيد الأضحى، لافتا إلى أن العمل في تلك الغرف مستمر ومتواصل على مدار الساعة.

وأكد أن العمل في غرف المراقبة يبدأ من الـ9 صباحًا حتى الـ12 مساء يوميا وعلى مدار الأسبوع، لافتا إلى أنه تم منع وإلغاء جميع الإجازات للعاملين بالجهاز طوال فترة العيد.

وتابع أن الخطة شملت أيضًا تقسيم العمل للجان المراقبة على الأسواق 3 فترات على مدار اليوم، وذلك للرقابة على الأسواق في المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أنه في حالة ضبط أي تجاوزات يتم تحرير محضر على الفور وإحالة المخالف إلى النيابة العامة بتهمة عدم الالتزام بقرارات وتعليمات الجهاز.