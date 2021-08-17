فور إعلان نتائج الثانوية العامة، قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاتصال التليفوني بالأوائل الـ9 أبناء محافظة الإسكندرية الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2020- 2021؛ وذلك لتهنئتهم على تفوقهم الدراسى المذهل، مؤكدًا لهم “أنتم نموذج مشرِّف لمحافظة الإسكندرية ومثالٌ يُحتذى به وسيتم تنظيم حفل تكريم لكم.. والمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين”.

كما هنأ المحافظ جميع طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

ووجّه المُحافظ الشكر لأولياء أمور الطلاب لدعمهم ودورهم البنّاء فى تقلد أبنائهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وهو الذى سيكون موضع تقدير واهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته لكون 9 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة 2020/ 2021، لافتًا إلى أن منهم عدد 3 طلاب من أوائل شعبة أدبي، وعدد 3 طلاب شعبة علمي رياضة، وعدد 2 طالب شعبة علمي علوم، وطالبًا من أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن أوائل الشعبة الأدبية بالمحافظة شملت المركز الأول/ فريدة مؤمن إبراهيم خليل المطري– مدرسة سان جان انتيد بنات لغات (فرنسي) بمجموع 388، والمركز الرابع/ ليديا أمير سليمان عطا الله سليمان- مدرسة جيرار الثانوية بنات لغات، بمجموع 385، والمركز السادس/ تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين- مدرسة السيد محمد كريم القومية بنات لغات، بمجموع383 درجة.

وأوائل الشعبة “علمي رياضة” بالمحافظة هم بالمركز الرابع/ روفائيل صموائيل فايز رزق- مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين، بمجموع 400، والمركز الرابع مكرر/ عبدالله محمود محمد إسماعيل أحمد – مدرسة محمد زهران ث الرسمية بنين لغات المميزة، بمجموع 400، والمركز الرابع مكرر/ عبد الرحمن محمد طلعت إبراهيم- مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين، بمجموع 400.

وأوائل الشعبة “علمي علوم” هم بالمركز الثاني المكرر/ إيمان سعيد يونس عبد الرحيم علي– مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات، بمجموع 403، والمركز الثالث/ أحمد طارق عبد الظاهر قرقور محمود- كلية سان مارك الثانوية بنين لغات (فرنسي) بمجموع 402 درجة.

أما عن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM فجاءت من الإسكندرية المركز الثاني/ شهد حسن عبد الحافظ حسن علي البرماوي- مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولجيا ث م بنات برج العرب بمجموع 658.78 درجة.