9 منظمات حقوقية تسعى لإعداد قانون لمناهضة العنف ضد المرأة

سلوى عثمانكشفت 9 منظمات مجتمع مدنى ، عن سعيها لإعداد قانون لمناهضة العنف ضد المرأة،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد حمل عنوان "قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء " فى إطار " حملة 16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة " ، بمقر مؤسسة المرأة الجديدة. وضمت هذه ال

سلوى عثمان

كشفت 9 منظمات مجتمع مدنى ، عن سعيها لإعداد قانون لمناهضة العنف ضد المرأة،

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد حمل عنوان “قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء ” فى إطار ” حملة 16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ” ، بمقر مؤسسة المرأة الجديدة.

وضمت هذه المجموعة من منظمات: مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة والذاكرة, مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ،مبادرة محاميات مصريات، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

وتهدف المجموعة بالأساس إلى المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء

وأوضح البيان الموحد أن هذه المنظمات تكاتفت لتشكيل قوة عمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف، تتبنى وتطرح للرأي العام والأطراف المعنية الأخرى مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، من سبع أبواب، تبدأ بتعريفات لأشكال من جرائم العنف المختلفة مستندة على التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق النساء والدستور المصري، إضافة إلى إجراءات التقاضي، وتدخلات الحماية والوقاية المطلوب إلزامها بموجب القانون .

كما تسعي المجموعة لتنقيح بنود مشروع القانون مع القوانين الأخرى ذات الصلة، للوصول لمشروع قانون موحد يعمل على تجريم العنف و يتبنى تدخلات مجتمعية مختلفة للحماية والوقاية من العنف .

كما تقرر أن تقوم هذه المجموعة بالسير قدما في تفعيل نقاش مجتمعي واسع حول مشروع القانون مع الإطراف المعنية المختلفة سواء كانت رسمية أو مجتمعية واسعة ، وأضافوا أنه ” ولعل يدفع إسهامنا هذا كافة الإطراف المعنية من مجلس النواب،و الوزارات الرسمية، والمجالس قومية، والأحزاب، و النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات الشابة على تبنى واسع لمقترح القانون والعمل بجدية لتطبيق إستراتيجية متكاملة لوقف العنف ضد النساء، يأتي القانون الموحد لمكافحة العنف احد تدخلاته ” .

وأشارت المنظمات الداعية للمؤتمر أنه وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2006 والذي اعلن فيه أنه ” ما دام العنف ضد النساء مستمرا، لا نستطيع أن ندعي بأننا نحقق تقدمًا حقيقيًا نحو المساواة والتنمية والسلام ، فعلى الدول واجب حماية النساء من العنف، ومحاسبة المسئولين عنه،وتوفير العدالة والانتصاف للضحايا. ومازال القضاء على العنف ضد المرأة واحدًا من أخطر التحديات التي تواجهنا في عصرنا هذا ” .

وأضاف البيان أن قضية التعرض للعنف بكل أشكاله لازالت هي القضية الأهم في حياة النساء المصريات، أرقام وإحصاءات من واقع مصادر رسمية وتحديدا إستراتيجية تمكين النساء 2030، تشير إلى تعرض 5 مليون و600 ألف امرأة مصرية تتعرض للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، في حين لم يتعدى عدد النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن 75000 ألف امرأة، وكذلك لا يزيد عدد النساء اللاتي يسعين للحصول على خدمات المجتمع المحلي طلبا للحماية والوقاية من العنف عن 7000 امرأة .

وأكدت مجموعة العمل أنه وبالرغم من إصدار إستراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد النساء لتبنى تدخلات لوقف العنف على المدى من 2015 إلى 2020، شاركت في وضعها 11 وزارة إضافة للمجالس القومية المختلفة وعدد محدود من منظمات المجتمع المدني،إلا أن جهود التدخل لوقف العنف لازالت جهود محدود في أقل تقدير يمكن وصفها بالجهود الخجولة والغير المؤثرة ، وبالرغم أيضا إن وزارة العدل أحد الوزارات المشاركة في وضع إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وهي الطرف المنوط بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات واقتراح قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا انه وحتى الآن – وفي عام المرأة- يتعثر كل من مجلس النواب و وزارة العدل وغيرهم من الأطراف المعنية في طرح قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء للنقاش المجتمعي في الدوائر الفاعلة المختلفة، ويبدو أنه لم تعقد الإرادة بعد على طرح وإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء في عام المرأة والذي لم يبقى منه إلا شهران ، في حين تحرز دول عربية أخرى على المستوى السياسي والمجتمعي خطوات لافتة لوقف العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين .