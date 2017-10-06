9 منتخبات تنضم إلى روسيا في مونديال 2018

متابعاتضمن تسعة منتخبات، حتى الآن، من أصل 32، مقاعدها في النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، إضافة إلى منتخب روسيا، البلد المستضيفووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لتلفزيون "روسيا اليوم"، كان منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، السباق إلى مونديال 2018، وأول ممثل من أ

متابعات

ضمن تسعة منتخبات، حتى الآن، من أصل 32، مقاعدها في النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، إضافة إلى منتخب روسيا، البلد المستضيف

ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لتلفزيون “روسيا اليوم”، كان منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، السباق إلى مونديال 2018، وأول ممثل من أمريكا الجنوبية.

ولحق منتخب إيران بالبرازيل، كأول منتخب آسيوي يبلغ كأس العالم، ومن ثم لحق بهما منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، والسعودية.

بينما كان منتخب المكسيك أول الوافدين من أمريكا الشمالية.

وحجز ثلاثة منتخبات من القارة العجوز مقاعدها في مونديال 2018، فقد كان منتخب بلجيكا “الشياطين الحمر” أول المتأهلين، ولحق به، يوم الخميس، منتخبا ألمانيا، حامل اللقب، وإنجلترا.

يذكر أن روسيا تستضيف لأول مرة في تاريخها العرس الكروي الكبير، وذلك، في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 15 يوليو/تموز المقبلين.