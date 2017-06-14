9 مليارات دولار فائض ميزان المدفوعات عقب تعويم الجنيه

كتب – محمد سالمحقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى ، فائضا كليا بلغ نحو 11 مليار دولار خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى 2016-2017 ، مقابل عجز بقيمة 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.وبلغ الفائض 9 مليارات دولار

كتب – محمد سالم

حقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى ، فائضا كليا بلغ نحو 11 مليار دولار خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى 2016-2017 ، مقابل عجز بقيمة 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وبلغ الفائض 9 مليارات دولار فى الشهور الخمسة التالية لقرار تحرير سعر الصرف ، حسبما أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى ، اليوم الأربعاء ، مشيرا الى أن الفائض الكلى بميزان المدفوعات جاء كمحصلة لتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 24.6 مليار دولار مقابل عجز 14.6 مليار دولار ، وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية الى 13.2 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار.