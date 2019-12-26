9 مليارات دولار حصيلة الوافدين للدراسة بمصر خلال العام الحالي

كشفت رشا كامل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن إجمالى حصيلة الطلاب الأجانب فى مصر خلال العام الدراسى 2019/2020 يبلغ نحو 9 مليارات دولار.

الوافدين للدراسة تصل أعدادهم فعليا إلى 12500 طالب

وأشارت -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن الوزارة استقبلت طلبات بنحو 34 ألف دارس أجنبى من خلال موقعها الإلكتروني، وقبلت شهادات نحو 20 ألفا، فيما بلغ عدد الوافدين فعليا 12500 طالب.

وأوضحت أن أبرز دول الطلاب العرب الوافدين للدراسة فى مصر، هى دول الكويت وفلسطين والأردن وسوريا والسودان.

وأشارت إلى أن %65 من الطلاب الوافدين يدرسون العلوم الطبية، وتتصدر «القاهرة» الجامعات الأعلى استقطابا، تليها «الإسكندرية» ثم «عين شمس» وفى المرتبة الرابعة «المنصورة».

وقالت إن الطلاب الوافدين من الدول الأجنبية أغلبهم من الصين ثم ألمانيا والمجر، ومؤخرا استقطبت الجامعات المصرية دارسين من السويد.

وأوضحت أن أبرز المجالات الدراسية التى تجتذب الطلاب الأجانب هى تعلم اللغة العربية، وعلوم الآثار، والدراسات شرق الأوسطية.

وأكدت أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بزيادة عدد الطلاب الوافدين لمصر، بهدف تحسين دخل الجامعات وتصنيفها عالميا.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب الأجانب المقيمين بالخليج، خاصة أن العديد من هذه الدول لا تتيح الخدمات التعليمية لهم.

وقالت إن وزارة التعليم العالى أعدت دراسة حول دول المنطقة التى تنافس مصر فى اجتذاب الطلاب الأجانب، ومنها تركيا والأردن، للوقوف على أبرز المعوقات وحلها.

وأشارت إلى أن أهم المعوقات يتمثل فى كثرة الأوراق المطلوبة للتقديم دون داعٍ، موضحة أنه تم خفضها إلى صورة جواز السفر وشهادة الثانوية العامة فقط، فضلا عن تسريع الرد على طلبات الالتحاق بالجامعات المصرية خلال 6 أيام عمل.

وأكدت أن الوزارة بدأت خطة لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الأجانب بعد إطلاق تطبيق «ادرس فى مصر»، مضيفة أنها تشمل المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية وتدشين صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين الخدمة وإضافة تخصصات تواكب السوق العالمية.