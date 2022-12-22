9 مليارات جنيه مبيعات «مصر إيطاليا» العقارية خلال 2022

حققت شركة مصر إيطاليا العقارية مبيعات تقدر بقيمة 9 مليارات جنيه، بما يتجاوز الهدف السنوي لعام 2022 والذي كان يبلغ 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 20% مقارنة بنحو 6 مليار جنيه خلال 2012، بمعدل نمو 50%.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة، حقق مشروع “البوسكو سيتي” بالقاهرة الجديدة أعلى مبيعات في عام 2022 بلغت 3.2 مليار جنيه، يليه مشروع “كايرو بيزنس بارك” المخطط افتتاحه رسميا في 2023، بإجمالي مبيعات 1.79 مليار جنيه.

و شهد عام 2022 تسليمات لوحدات بقيمة 3.1 مليار جنيه.

وتتقدم الأعمال بمشروعات مصر إيطاليا وفقا للجداول الزمنية التي أعلنت عنها الشركة من قبل والتي تمكنها من الالتزام بمواعيد التسليمات طبقا للتعاقدات التي تم إبرامها مع العملاء.

توسعات الشركة خلال 2022

ومن ضمن آخر التوسعات، أطلقت الشركة مرحلة جديدة لمشروع “فينشى” تحت اسم” فينشى لاجونز” والذى يحتوى على أول بحيرات صناعية قابلة للسباحة في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5000 متر مربع بشريط شاطئي يمتد ل 700 م.

وامتدادا لنجاح مشروعات الشركة التجارية والادارية ورؤيتها المتمثلة في تمكين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، يأتي مشروع “راديكل 1” بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 16.7 فدان ويوفر مكاتب إدارية ويضم أيضا مركز لريادة الأعمال والابتكار.

وعلى صعيد أهم الأعمال التي أتمتها مصر إيطاليا خلال العام، أبرمت الشركة عددا من التعاقدات والشراكات مع العديد من الشركات العالمية والجهات المتخصصة وذات الخبرة في المجالات الهندسية والتكنولوجية، فى إطار حرص الشركة على التطور الدائم وتقديم مشروعات بجودة تليق بعملائها الحاليين والمستقبليين، ومن بين هذه الشراكات، توقيع مذكرة تفاهم مع هانيويل لتوفير تقنيات المدن الذكية في بعض مشروعات الشركة ومنها التقنيات الأمنية وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها والتي ستلعب دورا فعالا فى ترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وأيضا قامت الشركة بالتوقيع مع شركة اتصالات لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت لمشروع “كايرو بيزنيس بارك”.

كما تم أيضا التعاقد مع بيت الخبرة الهندسي ECB، للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات لإدارة مشروع “البوسكو سيتى” بالقاهرة الجديدة والإشراف على تنفيذه، والتعاقد مع شركة ASSAS أساس لتنفيذ المراحل الجديدة من مشروعي البوسكو العاصمة الإدارية والبوسكو سيتي القاهرة الجديدة لتوحيد الجهود مع كيانات كبيرة ذات مصداقية وتحويل التصميمات إلى واقع ملموس لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

وتماشيا مع رؤية الشركة لتمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال والابتكار, قامت مصر إيطاليا العقارية بالتعاون مع كرييتف آندستري ساميت، لاستضافة و رعاية دورته الرابعة عشرة من خلال مشروع الشركة الإداري الرائد “كايرو بيزنس بارك” كشريك إستراتيجي. ويعد كرييتف اندستري ساميت المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية التي تحتفل بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة منذ 2014.

ووقعت مصر إيطاليا أيضا مذكرة تفاهم مع “رايز أب” على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2022 لإنشاء أول مركز للابتكار وريادة الأعمال في شرق القاهرة في”كايرو بيزنس بارك” على مساحة 2500 متر مربع و تستعد الشركة لتقديم العديد من الشراكات والفعاليات للسنة المقبلة في “كايرو بيزنس بارك” كمركز للفنون و الثقافة و التكنولوجيا و الموسيقى وريادة الأعمال والأزياء والتصميم وغير ذلك.

وكشفت أيضا الشركة عن خارطة طريق للاستدامة خلال مؤتمر المناخ “COP27” حيث عرضت مجهوداتها للاستدامة البيئية من خلال مشروعي الغابة العمودية بالعاصمة الإدارية الجديدة و البوسكو سيتي- مدينة الـ15 دقيقة بالقاهرة الجديدة. وقامت مصر إيطاليا العقارية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك لتصميم وتنفيذ مفاهيم المدن الذكية.

وتعاقدت الشركة أيضا مع “فيوتشر كلين إنرجي” باستثمارات قيمتها 8 ملايين جنيه لتركيب الألواح الشمسية على أسطح 3 مراكز تجارية، بسعة 400 كيلووات من الطاقة الشمسية، لإنتاج الطاقة المتجددة وتوفير نفقات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20 % إلى جانب التوقيع على مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية (UNGCNE) “المجتمعات المستدامة في مصر” بهدف بناء حياة أفضل ووقعت الشركة أيضا مسرع طموح المناخ حيث تعهدت بالتعاون وتبادل أفضل للخبرات مع خبراء في صناعة البناء والتطوير العقاري لضمان حياة أفضل علي كوكب الأرض و يأتي كل ذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وقال محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، إن النتائج المحققة تتماشى مع رؤية الشركة والكوادر الموجودة في وضع خطة طموح ترتكز على مضاعفة حجم الاستثمارات والإنشاءات مع الالتزام بالتسليمات، بما يعكس مصداقية الشركة ويخلق ثقة بينها وبين العملاء، ويؤدي بالتالي أيضا إلي نمو حجم المبيعات، مشيرا إلي آخر مشروعات الشركة بالساحل الشمالي والذي يقام علي مساحة 400 فدان، مؤكدا أن هذه النتائج لها تأثير إيجابي ودفعة قوية وانعكاس لطموح أكبر.

من جانبه، أكد محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، أن هذه النتائج تعد انعكاسا لرؤية الشركة للنمو عبر مختلف جوانب المعيشة، فنحن نتطلع إلى عام حافل بالإطلاقات والشراكات والفعاليات الكبيرة والتوسعات.

وأوضح أيضا أن الشركة تسعى لإعداد خطة طموح للعام القادم لتحقيق أهدافها مع الوفاء بوعودها من خلال الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجداول التسليم المحددة.

شركة مصر إيطاليا العقارية هي أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، والمطور لعدة مشروعات سكنية وساحلية وتجارية وفنادق سياحية في جميع أنحاء مصر، وتشمل المشروعات السكنية البوسكو وفينشي في العاصمة الإدارية الجديدة ولانوفا فيستا والبوسكو سيتي في القاهرة الجديدة؛ بالإضافة إلى المشروعات التجارية جاردن 8 وفينشي ستريت وراديكال وان والمجمعات الإدارية مجمع “كايرو بيزنس بارك” المقرر أن يصبح مركز أعمال القاهرة الجديدة ، كما تضم مشروع كاى في العين السخنة وأرض علي مساحة 400 فدان لإقامة مشروع متكامل بالساحل الشمالي.