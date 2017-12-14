9 مليارات جنيه استثمارات متوقعة فى دمياط للأثاث

سمر السيد وسهير محمد توقع أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أن تصل استثمارات المشروعات المقرر اقامتها بها إلى 9 مليار جنيه مشيراً أنه من المستهدف الانتهاء من طرح جميع مراحلها نهاية العام المقبل 2018 وبدء العمل 2019. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش الم

سمر السيد وسهير محمد

توقع أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أن تصل استثمارات المشروعات المقرر اقامتها بها إلى 9 مليار جنيه مشيراً أنه من المستهدف الانتهاء من طرح جميع مراحلها نهاية العام المقبل 2018 وبدء العمل 2019.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى نظمته الشركة أمس بمناسبة الإعلان عن طرح المرحلة الثانية للمشروع على مساحة 100 ألف متر مربع، أن عدداً من المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامهم لضخ استثمارات بالمدينة، ومن المقرر وصول وفد إندونيسى مطلع العام المقبل، كما تم استقبال وفد بيلاروسى فى هذا الإطار خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، قال المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة لـ«المال»، إنه من المقرر إجراء زيادة جديدة فى رأس المال المدفوع لـ«دمياط للأثاث» من 700 مليون إلى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رأس المال المصدر للشركة يبلغ نحو 5 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %40 لمحافظة دمياط و%40 بنك الاستثمار القومى و%15 لشركة أيادى القابضة و%5 لوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف بهاء الدين أنه من المقرر البدء فى المنطقة التجارية للمدينة عقب الانتهاء من طرح المرحلة الثانية من الأراضى الصناعية خلال الربع الأول من 2018، والتى تتضمن إنشاء فندق ومستشفى تخصصى ومنطقة ترفيهية وخدمات أخرى.

وتوقع ارتفاع حجم صادرات مصر من الأثاث سنوياً إلى مليار دولار مقابل 360 مليون دولار حالياً بعد بدء العمل بمدينة دمياط خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.

وتابع أنه تم الاتفاق مع بنكى «مصر» و«الاستثمار العربى» على تمويل أصحاب الورش بغرض تملكها، ومن المقرر تقسيط %90 من قيمة الوحدة على 10 سنوات بفائدة مدعمة %5 ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن إجمالى التمويل المتاح من القطاع المصرفى للورش يصل إلى 1.5 مليار جنيه، وجارٍ التفاوض مع بنوك أخرى فى هذا الإطار.

وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، إن التكلفة الإجمالية لمرافق المدينة تقترب من مليار جنيه تتحملها الدولة بالكامل وتتوزع بين 452 مليون جنيه لمحطة توليد الكهرباء و400 مليون جنيه لمحطة للصرف الصحى وشبكة اتصالات بتكلفة 20 مليون جنيه، وشبكة غاز طبيعى 13 مليون جنيه.

يشار إلى أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يضم نحو 1500 ورشة لصغار المصنعين وأراضى صناعية مرفقة بالكامل على مساحة 600 ألف متر مربع، ويشمل منطقة ومركزا تجاريين لتسويق الأثاث يشمل 400 معرض، وأرض معارض، وفندقا 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركزا دوليا للمؤتمرات وخدمات إدارية ومستشفى تخصصيا ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وستسهم فى توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة و75 ألف غير مباشرة.