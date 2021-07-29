9 مليارات جنيه استثمارات «جابكو» المرتقبة العام المالى الحالى

رجّح مسئول بالهيئة العامة للبترول أن يتراوح إجمالى الاستثمارات المرتقب ضخُّها فى امتيازات شركة جابكو للبترول بين 8.5 و9 مليارات جنيه على مدار العام المالى الحالى 2022/2021. وقال المسئول لـ«المال» إن تلك الاستثمارات تشمل النفقات التى من المرتقب ضخُّها على مدار العام المالى الحالى، لتنفيذ المشروعات الخاصة بحقول الشركة وبرنامج الحفر والتنقيب وإصلاح الآبار وغيرها. وأضاف أن الشركة لديها مخطط طموح فيما يخص برنامج الحفر والتنقيب، والتوسع بأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بامتيازاتها البترولية خلال عام 2022/2021.

واستحوذت «دراجون أويل» الإماراتية على أصول شركة «بى بى» البريطانية فى امتياز خليج السويس، الذى تتولى «جابكو» تنفيذ العمليات به، فى صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار العام الماضى.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن جابكو، اطلعت عليه «المال»، ونشرته مؤخرًا، فقد شهد العام المالى الماضى تنفيذ خطة حفر استكشافى وتنموى للوصول إلى طبقات ومكامن جديدة للزيت الخام.

وتستعد الشركات لاستكمال النمو والتوسع العام الحالى عبر الاستمرار فى تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة انتاج حقول بترول خليج السويس، وفقًا للمسئول.

وتستهدف الشركة العام المالى الحالى الوصول إلى معدلات إنتاج يومية، تتراوح بين 70 إلى 75 ألف برميل، مقابل متوسط 60 إلى 65 العام الماضى.

وتستهدف الشركة من استثماراتها زيادة حجم الإنتاج اليومى، وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول، فضلًا عن تحقيق اكتشافات جديدة.

وأكد المسئول أن منطقة خليج السويس امتياز واعد، ولا يزال يزخر بكميات كبيرة من الزيت الخام، والدليل على ذلك إقبال الشركات الأجنبية الكبرى على الاستثمار به، من خلال المزايدات العالمية التى يتم طرحها للبحث والتنقيب والانتاج فى مصر.

ولفت إلى أن الشركة تنفذ برنامج مسح «سيزمى» على أعلى مستوى بالتعاون مع خبرات أجنبية، مستهدفة الوصول إلى طبقات جديدة تحوى الزيت الخام.

وقال إنه جارٍ تقييم الفرص الاستكشافية الجديدة والواعدة بمنطقة امتياز الشركة، فى ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير العالمية.

وشدد على التزام «جابكو» بكل معايير السلامة المهنية والأمن الوقائى، بهدف حماية العاملين داخل موقع الشركة ومقرها الإدارى وامتيازها البترولى.

كان على راشد الجروان، الرئيس التنفيذى لشركة «دراجون أويل»، أكد مؤخرًا أنها تطمح فى زيادة إنتاج حقول «جابكو» بخليج السويس، وتعزيز مكانتها التاريخية كشركة كبرى فى مجال البترول فى مصر.

وتعد «جابكو» إحدى شركات قطاع البترول التى تأسست عام 1965، وهى من أقدم الشركات المصرية العاملة فى التنقيب عن البترول فى مصر، وتمثل الكيان المشترك والقائم بالعمليات بين الهيئة العامة للبترول و«دراجون أويل» الإماراتية.