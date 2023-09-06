9 ملايين دولار حصيلة الدولة الشهرية من نقل الغاز الإسرائيلى عبر الشبكة القومية

كشف مسئول حكومى رفيع -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – عن حصيلة الدولة الشهرية من رسوم نقل الغاز الإسرائيلى بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وأوضح أن متوسط الحصيلة الشهرية الموردة لخزانة الدولة من استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز الإسرائيلى تلامس 9 ملايين دولار شهريًا، ومن المتوقع تجاوزها تلك القيمة خلال الشتاء، وسط مساعى لزيادة معدلات الضخ من الجانب الإسرائيلى.

وأوضح المسئول أن إسرائيل بدأت زيادة إمداداتها من الغاز الطبيعى إلى مصر، وسط انتعاشة مرتقبة فى وارداته خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وأكد أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تشرف على عملية تصريف وتسويق الغاز الإسرائيلى محليًا أو تصديره.

وسجلت قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2023 نحو 37.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 41.07 فى 2022.

وتمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعى بهدف تصديره، وزادت صادراتها منه بنسبة %14.3 فى 2022، مسجلة 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين فى 2021، بقيمة 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار فى 2021.

وأوضح المسئول أن الانخفاض المرتقب فى درجات الحرارة وتحسن المناخ سيخفف من معدلات سحب محطات الكهرباء للغاز الطبيعى، ما يعنى انتعاش صادرات مصر منه مجددًا.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أكد -فى تصريحات مؤخرا- أن مصر تعتزم استئناف تصدير الغاز الطبيعى إلى الأسواق الخارجية بحلول شهر أكتوبر المقبل.

ويدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حاليا حول 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وسط مساعى الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة.

وأشار المسئول إلى أن الجانب الإسرائيلى لديه خطة طموح لزيادة إنتاج حقوله فى المتوسط من الغاز الطبيعي، ما يعنى ارتفاع معدلات الضخ لمصر خلال الفترة المقبلة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد بطول 65 كيلومترا يصل إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، بهدف زيادة الصادرات للقاهرة.

وبدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعى لمصر منذ عام 2020 ضمن صفقة هى الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979. وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة «نوبل إنرجى» التى استحوذت عليها «شيفرون» فى 2020 و«ديليك دريلينج» و«دولفينوس القابضة» المصرية نحو 15 مليار دولار.