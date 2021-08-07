9 ملايين جنيه متحصلات التصالح في مخالفات البناء ببورسعيد

استعرضت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور، أمام وزير التنمية المحليه تجربة تنفيذ مشروع كشك أخلاق، الذي يربط تقديم المساعدات بالسلوك فضلًا عن مبادرة البوصلة المتعلق بتطوير الأحياء السكنية، وتدريب الشباب على الحرف وبرنامج شطارة مصر الذي يساعد الشباب على تسويق منتجاتهم وبرنامج بييوت مستورة لرفع كفاءة البيئة فى المناطق السكنية الشعبية.

وأشارت رئيس مؤسسة مشكاة نور إلى القيام بأنشطة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة بأنحاء المحافظة، وتشمل تنفيذ 140 برنامجا تعمل مع المجتمع المحلى.

فيما استعرضت نيرمين نشأت مدير التخطيط العمراني بالمحافظة موقف التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة .حيث بلغ اجمالى طلبات التصالح 6140 طلبا، وبلغ اجمالى متحصلات التصالح حتى الآن 9 ملايين جنيه.

ومن ناحيته، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان المحافظه تملك 4% فقط من حجم أراضى المحافظة وباقى الأراضي تملكها ولايات لوزارات اخرى.

لافتا إلى إقامة العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة ومنها تطهير بحيرة المنزله ومشروع مدينة سلام مصر وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال 9 مستشفيات و35 وحده صحيه ومشروع حقل ظهر .

وقال المحافظ انه فى قطاع الثقافه والتعليم، تم استغلال الصناديق الخاصه وتعاقدنا مع 300 معلم لسد العجز فضلا عن عدم زيادة الكثافه عن 40 طالبا.

وأشار ان المحافظه بدأت فى التحول من التجاره الصناعه ونجحنا فى الاهتمام بالتعليم الفنى وإضافة تخصصات جديده وإضافة 5 مدارس فنيه جديده.

وفى قطاع الشباب والرياضه أضفنا منشأت رياضيه جديده بدعم من وزارة الشباب مثل مركز شباب الشيخ زايد وإعادة بناء النادي المصري الجارى العمل فيه حاليا لافتا أن المشاركه المجتمعية ساهمت فى التطوير وإعادة البناء دون أن تكلف الدوله أعباء مالية وقال المحافظ ،أمامنا الكثير لننفذه. لقاء وزير التنمية المحليه لمحافظ بورسعيد

بورسعيد نموذج نجاح

ومن ناحيته تطرق المحافظ لخطة الاسكان بالمحافظة لافتا إلى بناء ٣٨٦٢١ وحده سكنيه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن بلغ حجم الوحدات التعاوني ٣٠٨٠ وحده و١٠٠٠ وحدة سكنيه استثمارية لافتا أن بورسعيد ليس بها مشكلة اسكان لكنها فقط سوء توزيع وهو ماأقرت به اللجان الرقابية التى شكلتها المحافظه كما تم بناء ٧لالف وحده سكنية بديله للعشوائيات

وقال إن بورسعيد بدأت مشروع حياه كريمه من ٣ سنوات بإنشاء محطة تنقية بحر البقر ومعالجة مياه الصرف الصحى بقرية الرضوان واول محافظه يتم إقامة محطة لتدوير للقمامه بتكلفة ٥٦ مليون جنيه