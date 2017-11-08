9 مقاعد بالمونديال تنتظر التعرف على أصحابها

على المصرى يتبق تسعة مقاعد شاغرة في سبيل التأهل إلى كأس العالم "روسيا 2018" وتتنافس عليها العديد من الدول في جميع القارات، بعد أن وصل إلى المونديال 23 منتخبا، ستتحدد فى لقاءات التصفيات المؤهلة للمحفل العالمى، علما بأن هولندا وتشيلي وأمريكا والجزائر من أبرز الغائبين عن البطولة. وستتوجه الأنظا

على المصرى

يتبق تسعة مقاعد شاغرة في سبيل التأهل إلى كأس العالم “روسيا 2018” وتتنافس عليها العديد من الدول في جميع القارات، بعد أن وصل إلى المونديال 23 منتخبا، ستتحدد فى لقاءات التصفيات المؤهلة للمحفل العالمى، علما بأن هولندا وتشيلي وأمريكا والجزائر من أبرز الغائبين عن البطولة.

وستتوجه الأنظار فى الأول من ديمسبر المقبل، إلى قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، حيث موعد قرعة كأس العالم، وسيكون الحدث الشاغل لعشاق كرة القدم في العالم أجمع وتحديداً في الدول التي ضمنت الوصول إلى مونديال روسيا 2018، ونلقى نظرة عن المقاعد الشاغرة فى القارات الست فى السطور التالية:

في آسيا والكونكاكاف: حسمت أربع بطاقات ونصف في آسيا، وستلعب أستراليا ممثلة القارة الأخيرة أمام الهندوراس رابعة الكونكاكاف ذهاباً وإياباً فى المحلق الآسيوى لحجز مقعد في مونديال روسيا.

في أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا: الأمر مشابه في القارة اللآتينية لما حدث في آسيا، ولا تزال نصف البطاقة التي حصلت عليها البيرو متاحة، وقد تتحول إلى بطاقة عندما تواجه نيوزيلاندا ممثلة أوقيانوسيا ذهاباً وإياباً.

في أفريقيا: لم تضمن سوى مصر ونيجيريا التواجد في المونديال حتى الآن، وهناك ثلاثة مقاعد محصورة بين تونس والكونغو الديمقراطية بالمجموعة الأولى، وبين المغرب وكوت ديفوار في الثالثة والسنغال وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة.

أوروبا: تنتظر القارة العجوز أربعة منتخبات ستصعد إلى كأس العالم بعد مواجهات المحلق الأوروبى، الذى ستقام مبارياته ذهاباً وإياباً بين إيرلندا الشمالية وسويسرا، وكرواتيا واليونان، والدنمارك وجمهورية إيرلندا، والسويد وإيطاليا.