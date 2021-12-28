طاقة

9 معلومات عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية .. سد عالى جديد في أسوان

بقدرة 2000 ميجاوات
عمر سالم 11:41 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 11:41 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان والذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوي العالم باجمالى قدرات تصل الى 2000 ميجاوات.

ويصنف مجمع بنبان ضمن أحد مشاريع الطاقة العملاقة على مستوى العالم، ويقع في محافظة أسوان، على امتداد قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسوان ، وتم اختيار الموقع وفقاً لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية.

مجمع بنبان

ويعد موقع المشروع من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم، ويوازي السد العالي في محافظة أسوان، حيث ينتج 2000 ميجاوات من الكهرباء ، ويساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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ويبلغ اجمالى تكلفة استثمارات مجمع بنبان للطاقة الشمسية نحو ملياري دولار وبتمويلات اجنبيه وتم تنفيذه بنظام BOO البناء والتشغيل والتملك وعلى مساحة 37 كيلو متر مربع.

ويتكون مجمع بنبان الشمسي من اجمالى 32 محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ، وتم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم.

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وتم تركيب نحو 200 ألف خليه شمسية تنتج كلا منهما 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل ، واستفاد اهل أسوان بشكل أكبر نتيجة العمالة المباشرة والغير مباشره من اهالى اسوان.

وساهم مجمع بنبان فرص كبيرة من العمل يصل الى نحو 11720 فرصة عمل مباشرة و23440 فرصة غير مباشرة، إضافة إلى 6000 فرصة عمل بعد التشغيل، وشاركت فيه نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.

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وساهم المشروع في تصدير مصر من الطاقة الكهربائية الى السودان بالاضافة الى توفير احتياجات مواطنيها من الطاقة الكهربائية ودعم المشروعات العملاقة، وينتج ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي.

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في اسوان على المركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم، كما فاز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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