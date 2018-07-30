9 مدربين جدد فى الدورى بينهم 5 أجانب

شهدت أندية الدوري المصري، الذى ينطلق غدا الثلاثاء، فى نسخته رقم 60، تغييرات بالجملة على مستوى المدربين، فقد حتفظت 9 أندية بمدربيها، فيما قامت 9 أندية بتغيير جهازها الفني وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وتضم مجموعة المدربين الذين احتفظوا بمناصبهم كلا من حسام حسن مع المصري وخالد متولي مع إنبي وعلاء عبد العال مع الداخلية وطارق يحيى مع بتروجت ومحمد حلمي مع طلائع الجيش ومختار مختار مع الإنتاج الحربي ومحمد عمر مع الاتحاد السكندري وطلعت يوسف مع مصر المقاصة وعلاء نبيل مع المقاولون العرب.

وتشهد مسابقة الدوري المصري في نسختها الجديدة تواجد 5 مدربين أجانب على رأسهم الفرنسي باتريس كارتيرون مع الأهلي والسويسري كريستيان جروس مع الزمالك، والجزائري خير الدين مضوي مع الإسماعيلي، والبرازيلي ألبرتو فلانتيم مع “بيراميدز” واليوناني تاكيس جونياس مع وادي دجلة.

ويبقى نجوم المستقبل أحدث وجوه الدوري المصري حالة خاصة بعد رحيل محمد صلاح، عقب قيادته الفريق للتأهل للدوري لأول مرة، ثم رحيل ضياء السيد قبل انطلاق البطولة بأيام وتعثر الاتفاق مع عماد النحاس وتم الإعلان من خلال محمد الطويلة رئيس النادي التوصل لاتفاق مع مدرب إسباني لم يتم الإعلان عن اسمه.

ويعمل 4 مدربين لأول مرة بالدوري المصري هم السويسري كريستيان جروس، والجزائري خير الدين مضوي، واليوناني تاكيس جونياس والبرازيلي ألبرتو فلانتيم، ويعد مضوي الأصغر سنًا بين مدربي الدوري المصري وعمره 41 عامًا بينما يبقى مختار مختار الأكبر سنًا وعمره 65 عامًا ويليه كريستيان جروس وطلعت يوسف وعمرهما 63 عامًا.

ويعد حسام حسن أكثر مدرب استمر مع فريقه في الدوري بواقع 3 أعوام مع المصري واللافت أن مدربي أندية النسخة الجديدة لم يسبق لهم التتويج بلقب الدوري المصري خلال مشوارهم كمديرين فنيين.

ويغيب العديد من مدربي الدوري في السنوات الأخيرة عن المشهد في النسخة الجديدة، وعلى رأسهم حسام البدري آخر مدرب توج باللقب مع الأهلي والذي تولى رئاسة منظومة العمل في نادي “بيراميدز”، بجانب إيهاب جلال وطارق العشري وحلمي طولان.

