9 فنادق في مطروح تحصل على موافقة التشغيل الجزئي بنسبة 25%

حصلت 9 من المنشآت والفنادق والمنتجعات السياحية فى محافظة مطروح على موافقة التشغيل الجزئي من إجمالى طاقتها السياحية بنسبة 25% بعد استيفاء الشروط والضوابط التى وضعتها وزارة السياحة والآثار من خلال غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان لإعادة التشغيل الجزئي حرصا على صخة وسلامة روادها والعاملين بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت غرفة المنشاءات الفندفية أن المنشآت والفنادق السياحية التى حصلت على موافقة التشغيل بنسبة 25% من إجمالى طاقة التشغيل السياحية هى كل من ( بلو فيو بمرسي مطروح، سيزار باى بمطروح، كارولز بوريفاج بمطروح بورتو مارينا بالعلمين، العلمين سيدى عبد الرحمن، جاز كريستال، جاز الماظة، بيتش ريزورت، وذاجى العلمين).

وقامت شرطة السياحة بمراجعة جميع التصريحات التى حصلت عليها تلك المنشآت السياحة وتصديق وزارة الصحة على تشغيلها الجزئي بعد التأكد من الالتزام بجميع الضوابط التى تم وضعتها وزارة الصحة حرصا على سلامة وصحة المواطنين للموافقة على التشغيل بنسبة 25%؜ من طاقة الفندق.

المحافظة تتابع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حرصا على صحة المواطنين

وأكدت محافظة مطروح على متابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر حرصا على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتففد جميع المنشآت والشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.