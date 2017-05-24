9 عروض جديدة على مسارح الدولة فى رمضان

سلوى عثمان أعلن إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، عن خطة الفرق التابعة له فى شهر رمضان، موضحا أن الفرق انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لخطة عروض الشهر، ومنها عروض جديدة ستقدم لشهر رمضان خاصة، وأخرى ستعاد لتحقيقها نجاحا جماهيريا…

سلوى عثمان

أعلن إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، عن خطة الفرق التابعة له فى شهر رمضان، موضحا أن الفرق انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لخطة عروض الشهر، ومنها عروض جديدة ستقدم لشهر رمضان خاصة، وأخرى ستعاد لتحقيقها نجاحا جماهيريا خلال عرضها مؤخرا، وستأخذ المسارح إجازة أسبوعا فى شهر رمضان، لتبدأ تباعا بعد ذلك.

وأوضح يوسف إسماعيل، مدير فرقة ” المسرح القومى ” أن الفرقة ستقدم خلال الشهر الكريم أمسية صوفية بعنوان: ” قمر العشاق” تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج محمد الخولى ومن بطولة سوسن بدر، ناصر سيف، خالد الذهبى بمصاحبة فرقة الفراديس الصوفية للإنشاد الدينى بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد.

وأكد الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، أن الفرقة تقدم عرضين هما: ” قواعد العشق 40 ” على مسرح السلام، اعتبارا من 7 رمضان الموافق 2 يونيو، والعرض من اخراج عادل حسان، ومأخوذ عن رواية للكاتبة آليف شافاق ومصادر أخرى، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم، وبطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، وذلك حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، أما العرض الثانى ” محمد رسول الله ” فمن اخراج سامح بسيونى ، اعداد جمال ياقوت ،من بطولة حسن يوسف ، إيهاب فهمى، ومن المقرر عرضه على مسرح البالون بالعجوزة.

كما أوضح أحمد السيد مدير فرقة ” المسرح الكوميدى ” أن الفرقة ستقدم خلال شهر رمضان تجربة مختلفة تماما عن تجارب المسرح الكوميدى احتفالا بالشهر الكريم ، فمن المقرر افتتاح عرض ” عسل عسل” ، كتابة سمير العصفورى، عن نص ” مقامات بيرم التونسى” ، اخراج ايميل شوقى، من بطولة علا رامى ، حسان العربى، فاطمة محمد على و من المقرر تقديمه على مسرح ميامى.

بينما قال شادى سرور مدير فرقة ” مسرح الطليعة ” إن الفرقة تستقبل الشهر الكريم هذا العام بعرض “كأنك تراه”، من إخراج ماهر محمود، تأليف نسمة سمير، من بطولة محمد يونس، ماهر محمود و علاء النقيب، و مجموعة من المنشدين.

أما ايهاب مبروك ، مدير فرقة ” مسرح الاسكندرية ” فإعلن أن الفرقة تتستقبل شهر رمضان بعرضين و هم عرض ” رحلة نور” من اخراج جمال ياقوت ، على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية ، بالتناوب مع عرض ” شيكو أمير الغابة” ، من تأليف و اخراج ريهام عبد الحميد.

وقال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومى للأطفال إن الفرقة تقدم ” أنت فين يا قمر ” ، من اخراج حسن سعد، و هو من العروض التى حققت نجاحا جماهريا كبير خلال فترة عرضه خلال شهرى فبراير و مارس.

وأضاف عصام الشويخ مدير مسرح الساحة أن فرقة الساحة تعرض مسرحية ” دكتوراه في الحب ” علي مسرح الحديقة الثقافية ضمن برامج عروض الشهر الكريم.