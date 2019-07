9 طرازات من السيارات تتفوق على منافسيها.. تعرف عليها

أحمد شوقي: حسمت 9 سيارات المنافسة على صدارة فئات الملاكي التي تنتمي إليها؛ وفق نتائج أعمال قطاع السيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017؛ وهي هيونداي i10، وشقيقتها فرنا، ونيسان صني، وأوبل إنسيجنيا، ورينو لودجي، وشقيقتها كارينز، ورينو كابتشر، ونيسان قاشقاي، وتويوتا برادو.



هيونداي i10 تحسم المنافسة على شريحة “الميني” تفوقت السيارة هيونداي i10 على السيارات المنافسة على حصة الملاكي الميني (فئة A) التي بلغت مبيعاتها الإجمالية 447 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 40,3%. وفي المرتبة الثانية؛ حلت كيا بيكانتو بحصة سوقية 29,8%؛ وتبعتها سوزوكي ألتو التي بلغت نسبتها 16,8%؛ ثم هيونداي جراند i10 بحصة سوقية 12,1%. وفي المركز الخامس؛ حلت فيات 500؛ بحصة سوقية 0,9% من مبيعات الفئة الإجمالية. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي الميني (فئة A) خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017. “فرنا” تحتفظ بصدارة شريحة الملاكي B احتفظت هيونداي فرنا بصدارة شريحة السيارات الصغيرة B بحصة سوقية 48% من المبيعات الإجمالية البالغة 2798 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه لانوس بحصة سوقية 15,5% وتبعتها شقيقتها أفيو بنسبة 14,3% ثم هيونداي أكسنت بواقع 7,9% ورينو لوجان بنسبة 3,7%. وفي المرتبة السادسة؛ حلت هيونداي سولاريس بواقع 3,2% ثم كيا ريو بنسبة 2,9% وسوزوكي سويفت الهاتشباك بواقع 1,5%، وأوبل كورسا بحصة سوقية 1,1%. أما تويوتا ياريس الهاتشباك فحلت بالمركز العاشر بواقع 0,9% وتبعتها سوزوكي سياز بحصة سوقية 0,3%؛ فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 0,8%. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي الصغيرة B خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري “صني” تستحوذ على 23,9% من “الملاكي المتوسط” استحوذت السيارة نيسان صني على 23,9% من مبيعات السيارات متوسطة الحجم (فئة C) خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري والتي بلغت 14,4 ألف وحدة. وحلت نيسان سنترا بالمركز الثاني بحصة سوقية 13,3% وتبعتها في المركز الثالث ميتسوبيشي لانسر بواقع 12,6% ثم هيونداي إلنترا المحلية بواقع 8% وتويوتا كورولا بواقع 6,6%. أما شيفروليه أوبترا؛ فاستحوذت على حصة سوقية بلغت 6,2% من مبيعات الفئة؛ محتلة المركز السادس؛ وتبعتها في المركز السابع كيا سيراتو بنحو 5,6% ، ثم أوبل أسترا بواقع 4,6% وفورد فوكس إيكوبوست بنسبة 4,4%، وهيونداي إلنترا المستوردة بنسبة 2,6%. أما جيلي إيمجراند 7 فحلت بالمركز الحادي عشر بنسبة 2,2% وتبعتها شيري إنفي بنسبة 1,4%؛ فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصص سوقية بلغ إجماليها 8,6% من مبيعات الفئة. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي المتوسطة C خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. أوبل “إنسيجنيا” تغرد منفرة على عرش الملاكي D استحوذت السيارة أوبل إنسيجنيا على 85,7% من مبيعات السيارات كبيرة الحجم (D) والبالغة 802 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017؛ محتلة صدارة الفئة. وفي المركز الثاني حلت فورد فيوجن بحصة سوقية 7,2% وتبعتها بيجو 508 بواقع 2,9% ثم أوبل كاسكادا بنسبة 2% ثم هيونداي سوناتا بواقع 1,2%. أما تويوتا كامري فحلت بالمركز السادس بحصة سوقية 0,7%، وتبعتها مازدا 6 بنسبة 0,1%. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي الكبيرة فئة D خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. 4 رينو”لودجي” تطيح بكيا “سول” أطاحت رينو لودجي بمنافستها كيا سول من صدارة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV B؛ بعد وصول حصتها السوقية إلى 58,8% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 148 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. وكانت “سول” تتصدر الفئة حتى نهاية مارس الماضي بحصة سوقية 34,5% من مبيعات الفئة التي كانت تقدر بـ 87 وحدة؛ لكنها تأخرت للمركز الثاني؛ بنهاية أبريل الماضي بعد انكماش حصتها السوقية إلى 20,3%. وفي المرتبة الثالثة حلت أوبل ميريفا بنسبة 14,2% وتبعتها في المركز الرابع تويوتا أفانزا بنسبة 3,4% ثم سوزوكي إرتيجا بنسبة 3,4%. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV-B خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 5



48,7% حصة كيا كارينز من الملاكي متعددة الاستخدامات C استحوذت السيارة كيا كارينز على 48,7% من مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C والتي بلغت 117 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017؛ محتلة المركز الأول على قائمة طرازات الفئة الأكثر مبيعًا. وفي المركز الثاني؛ جاءت فورد C-max؛ بحصة سوقية 34,2% وتبعتها في المركز الثالث كل من بيجو 3005؛ بواقع 11,1% ثم شقيقتها بيجو 3008 بحصة سوقية 6%. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. 6 رينو كابتشر تطيح بهيونداي كريتا من صدارة SUV-B أطاحت السيارة رينو كابتشر بهيونداي كريتا من صدارة قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 41,6% مقابل تراجع حصة كريتا إلى 25,3% لتستقر بالمركز الثاني. وبلغت مبيعات الفئة خلال 4 أشهر 582 سيارة. وكانت هيونداي كريتا تتصدر مبيعات الفئة حتى نهاية الربع الأولى من 2017 بحصة سوقية 40,5% فيما كان المركز الثاني من نصيب رينو كابتشر بحصة سوقية 20,8%. ووفق نتائج الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ حلت جيب رينيجيد بالمركز الثالث بحصة سوقية 19,1% وتبعتها مباشرة أوبل موكا بنسبة 9,6% ثم نيسان جوك بواقع 2,2%. وفي المركز السادس؛ حلت بيجو 2008 بواقع 1,9% ثم فيات 500X وسكودا يتي سافاري بنسبة 0,2%؛ لكل منهما. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجمSUV-B خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 7



نيسان “قاشقاي” تواصل تفوقها بسباق “الرياضية C” احتفظت السيارة نيسان قاشقاي بالمركز الأول على قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 37,5% من مبيعات الفئة البالغة 5,3 ألف وحدة. وفي المركز الثاني؛ جاءت شيري تيجو بنسبة 17,1% ثم رينو داستر بنسبة 11,2% وكيا سبورتاج بواقع 10,7% وهيونداي توسان بواقع 7,3% ورينو كادجار بواقع 6,1%. واحتلت فورد كوجا المركز السابع بحصة سوقية 3,5% فيما بلغت الحصص السوقية للسيارات الأخرى مجتمعة 6,5% من مبيعات الفئة الإجمالية. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجمSUV-C خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري “برادو” تحتفظ بصدارة الرياضية D احتفظت السيارة تويوتا برادو بصدارة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D؛ بحصة سوقية 52,9% من المبيعات الإجمالية البالغة 745 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. وفي المركز الثاني على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا؛ حلت تويوتا فورتشنر بحصة سوقية 30,3% وتبعتها جيب جراند شيروكي بواقع 15,3% ثم ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 1,5%. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجمSUV-D خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري



2000 سي سي الأكثر تراجعًا ضمن فئات “الملاكي” تشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن شهر أبريل الماضي إلى تسجيل السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1600 سي سي حتى 2000 سي سي أعلى معدل تراجع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ بواقع 76% لتتوقف عند 23 سيارة مقابل 94 وحدة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. في المقابل تعتبر السيارات التي تصل سعتها اللترية إلى 1000 سي سي الشريحة الوحيدة التي حققت نموًا في المبيعات خلال هذه الفترة بنمو 5833% مسجلة 712 وحدة مقابل 12 وحدة فقط، كما حافظت شريحة السيارات التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي على مبيعاتها بواقع 14 وحدة. وسجلت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي تراجعًا بنسبة 70% مسجلة 442 وحدة مقابل 1463 وحدة، كما تراجعت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 47% لتصل مبيعاتها إلى 5,1 ألف وحدة مقابل 9,7 ألف. وهبطت مبيعات شريحة السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 43%، لتصل إلى 13 ألف وحدة مقابل 22,7 ألف. وهبطت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” أقل من 2000 سي سي بواقع 38% مسجلة 5,6 ألف وحدة مقابل 9 آلاف وحدة، كما تراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” أعلى من 2000 سي سي بنفس النسبة مسجلة 1179 وحدة مقابل 1900 وحدة. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية لكل شريحة من فئات الملاكي ونسب الانخفاض وحجم مبيعات كل شريحة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.