9 شركات مصرية ناشئة تشارك بأسبوع التكنولوجيا في لندن

المال- خاص: قالت السفارة البريطانية لدي القاهرةإن 9 مجموعات من الشركات المصرية الناشئة والجديدة تتوجه إلى لندن للمشاركة في مشهد الأعمال الحرة العالمي في أسبوع التكنولوجيا بلندن، بدعم من السفارة لعرض أفكارها الجديدة والمبتكرة في قطاعات الصحة والتمويل والقطاع الهندسي والخدمات. ويعتبر أسبوع الت

المال- خاص:

قالت السفارة البريطانية لدي القاهرةإن 9 مجموعات من الشركات المصرية الناشئة والجديدة تتوجه إلى لندن للمشاركة في مشهد الأعمال الحرة العالمي في أسبوع التكنولوجيا بلندن، بدعم من السفارة لعرض أفكارها الجديدة والمبتكرة في قطاعات الصحة والتمويل والقطاع الهندسي والخدمات.

ويعتبر أسبوع التكنولوجيا بلندن هو واحد من أكبر فعاليات التكنولوجيا المجانية في أوروبا، يجمع 55000 من محترفي وأخصائي التكنولوجيا، بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً لأكبر الأسماء في التكنولوجيا، بما في ذلك جيمى ويلز، مؤسس “ويكيبيديا”. إنها فرصة لا مثيل لها للشركات الناشئة والصاعدة لإيضاح رؤيتهم للمستثمرين الدوليين والتواصل مع السوق العالمية من العملاء والشركاء المحتملين.



ووفق بيان للسفارة، وفر برنامج “Start Egypt ” الذي تموله المملكة المتحدة هذه الفرصة للمشاركة، وهو البرنامج الذي بدأ في نوفمبر 2017، من قبل السفارة البريطانية بالقاهرة بالاشتراك مع المؤسسة المالية الدولية وفلات 6 لابس ، ويقدم البرنامج 2 مليون جنيه استرليني (نحو 47 مليون جنيه مصري) منحة لإلهام ودعم الآلاف من رجال الأعمال الصاعدين المصريين من خلال عدد من فرص تنمية الشركات الناشئة وأنشطة توعية وبرنامج رعاية واهتمام فريد.

في وقت سابق من الشهر الماضي، زار “Start Egypt” تسعة مدن مصرية لتعقب ألمع مواهب التكنولوجيا المصرية في سلسلة من الحملات الميدانية وحلقات عمل المؤسسين الإناث، مع التركيز على بناء القدرة والدراية برجال الأعمال الصاعدين كي نساعدهم في بدء أعمالهم الخاصة بهم، وجلب الاستثمارات، والتغلب على التحديات المحتملة.

و قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن: ” هناك فريق من تسعة شركات ناشئة تقوم بزيارة لندن لإحراز نجاحات في بعض الاستثمارات العالمية”.

وأضاف: “لقد أطلقنا برنامج ” Start Egypt ” لأننا نؤمن بالمواهب المصرية، ولأننا نعرف أن رجال الأعمال المصريين الناشئين لديهم أفكار مبتكرة يمكنها أن تعود بالنفع ليس فقط على بلادهم ولكن على العالم أجمع، إنه لأمر رائع أن نرحب بهم في لندن، المركز التكنولوجي الرائد في أوروبا، حيث يمكنهم عرض هذه الأفكار في السوق العالمية”.

يشار إلى أن الشركات التسع المسافرون هم:

· شيفا Chefaa: هو تطبيق ومنصة عبر الإنترنت لطلب وإيصال الدواء الموصوف إلى المرضى. ويهدف تطبيق “شيفا” إلى تيسير وضمان إيصال الدواء الموصوف وصولاً إلى باب المستخدمين.

· ويلو Weelo: هو تطبيق ومنصة للهاتف المحمول لطلب وتوصيل منتجات البقالة. ويهدف ويلو لرقمنة تجارة السوبر ماركت في مصر والشرق الأوسط.

· مصور Mosawer: منصة للمصورين المحترفين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض أعمالهم الاحترافية، والوصول إلى مجموعة عريضة من العملاء.

· حوشلي 7aweshly: “حوشلي” هو تطبيق صغير للادخار يستهدف هؤلاء الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، لمساعدتهم في بدء التوفير والالتزام بالادخار دون زيارة البنوك أو الاحتياج إلى إذن من الوالدين. كما يتيح لهم التطبيق ضبط وتحقيق أهداف الادخار الشخصية، وشراء المنتجات الإلكترونية عبر الإنترنت وتحقيق شعور بالإنجاز من خلال المدخرات الصغيرة.

· ارجينيرينج Argineering: أنشأ أول منصة عالمية للفنانين لخلق بيئات تفاعلية دون الحاجة لخلفية برمجية أو سطر واحد من الكود ، إن RGkit هو أول جهاز مخصص للفنانين والمصممين لخلق بيئات تفاعلية.

· ريكومنديتور Recommendator : وهي أول خدمة عرض فيديو عند الطلب (VOD)، والتي تبث وتعرض أحدث الفيديوهات على الصعيد العالمي، والأفلام القصيرة والمستقلة بشكل غير مسبوق. كما توفر المنصة معالجة لجميع الأفلام وكذلك تصنيف النمط.

· كوتيريك Couterique: منصة للتجارة الإلكترونية لبيع منتجات المصممين المتطورة العالية والعالمية المستوى بالتعاون مع مصممين وبوتيكات غير متصلة بالإنترنت والتي تقوم بالفعل بتخزين تلك المنتجات وتلغي طريقة عمل المنصة ضغوط اللوجيستيات والمدفوعات وحملات التسويق المكلفة حتى يكون للمصممين الوقت للتركيز على ما يمكن أن يقوموا به وهو التصميم

· الكريم Elkrem: هي منصة تجعل تطوير Blockchain متصل بمنتجات إنترنت الأشياء (IOT) بشكل سهل لمهندسي الأجهزة ومطورين Blockchain.

· بشبوتس Pushbots: هي منصة لمشاركة العملاء يمكن إدماجه في تطبيقات الهواتف المحمولة خلال دقائق معدودة مع بضعة أسطر من الكود. يتيح تطبيق Pushbots للمطورين إرسال إشعارات عبر منصة عمل في الوقت الحقيقي، وأن يوفر لهم الأدوات لتحليل رسائل جمهورهم وتخطيط وتنظيم الرسائل تبعا لذلك.

