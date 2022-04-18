أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 9 شركات عقارية تتنافس على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة العاشر من رمضان أمام معهد التكنولوجيا العاشر المرحلة الثانية، على مساحة 2613 مترًا مربعًا.

وسجل سعر المتر بها حوالي 9930 جنيهًا، وفقًا لبيانات طروحات الهيئة، خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض 25.947.090 جنيه.

واحتلّت مدينة العاشر من رمضان صدارة المدن الأكثر طرحًا خلال ذلك الشهر، حيث شهدت المدينة طرح حوالي 9 قطع أراض،

منها 5 قطع مخصصة لأنشطة صناعية، وبسعر 1200 جنيه للمتر، و3 قطع أخرى مخصصة لأنشطة مخازن بسعر متر يسجل 2395 جنيهًا، والأخيرة لغرض نشاط تجارى، وبسعر متر يبلغ 9930 جنيهًا.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية تخص تلقّيها 9 عروض فنيه من شركات عاملة بالسوق العقاري، وذلك خلال الفترة من1/2/202 حتى 15/2/200 لقطع الأراضي أقل من 5 فدادين بنظام المظاريف المغلقة.

وذكرت الهيئة أن هذه الشركات هي شركة آل صيام جروب للتنمية العقارية، وشايا للاستثمار والتطوير العقاري، والرياض للصناعات الهندسية، وشركة جاردينيا للتنمية والاستثمار العقاري،

وطن للتطوير العقاري، وريسبكت للاستثمار العقاري، ويونيكاسل العقارية، وأوسيدو للمقاولات والتجارة، وشركة الهادن للاستثمار العقاري.

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر

وكانت الهيئة قد طرحت خلال شهر فبراير الماضي 64 قطعة أرض للبيع في 24 مدينة جديدة عبر آلية التخصيص الفوري التي تبنّتها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى التي تم طرحها في الشهر السابق، عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونى، والتى توضح سيطرة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية على طروحات الهيئة خلال الشهر الحالى.

وكانت مدينة العاشر من رمضان تحتل الصدارة من حيث عدد الأراضي المطروحة، بينما احتلت مدينة الشيخ زايد قائمة أكثر المدن ارتفاعًا فى سعر المتر الواحد،

بعدما طرحت الهيئة قطعة أرض مخصصة لنشاط محطة وقود، وصل سعر المتر بها إلى 21 ألفًا و775 جنيهًا، تلتها مدينة دمياط الجديدة، بـ13 ألفًا و885 جنيهًا مخصصة لنشاط تجارى،

ثم جاءت بعدها «حدائق أكتوبر»، بحوالى 15 ألف جنيه، بشأن قطعة أرض مخصصة لإنشاء محطة خدمة وتموين سيارات.

مدينة العاشر من رمضان

تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 249 لسنه 1977 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم567 لسنة 1980م.

تقع مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي الكيلو 55كم من القاهرة، مرورًا بمدينة العبور ومدينة الشروق،

وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق محافظة الشرقية وترتبط بمدن القناة عن طريق الروبيكي مرورًا بمدينة بدر وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وحوالي 65كم من مدينة الإسماعيلية، وحوالى 45 كم عن مدينة الزقازيق مارة بمدينة بلبيس.

ويبلغ حجم الاستثمارات في المدينة ما يعادل 29.2 مليار جنيه تتوزع بواقع 17.3 مليار جنيه في قطاع المرافق، و10.2 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و164.4 مليون جنيه في قطاع الزراعة، وأخيرًا 1.4 مليار جنيه في قطاع الخدمات.