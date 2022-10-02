9 شركات سمسرة يهيمنون على 92% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية منذ بداية 2022

استحوذت حوالي 9 شركات سمسرة على 92% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية وذلك خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المنقضي .

وجاءت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 27.7%، تلاها “التجاري الدولي” بنسبة 22.3%، ثم “الأهلى فاروس” بنحو 20.3% .

وأيضًا جاءت شركة “أرقام لتداول الاوراق المالية” في المركز الرابع بحصة سوقية 6.3% ثم “بلتون” بنسبة 4.2%، تلاها “هيرميس للوساطة” بنحو 3.8% .

وفي المركز السابع جاءت شركة “كايرو كابيتال” بحصة سوقية من تعاملات المؤسسات بلغت 2.8% ثم “نعيم” بنسبة 2.3% وبعدها “برايم” بنسبة مماثلة بنحو 2.3% أيضًا .

يُذكر أن الصعود الجماعي كان قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أداء الربع الثالث من العام الجاري 2022، مع ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية بنحو 11% بقيمة 66 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6.5% عند 9827 نقطة، وحقق نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة صعودية بنحو 31% ليصل 2250.5 نقطة، وأيضًا ارتفع أداء المؤشر المئوي “egx100” بنسبة 25% عند 3188 نقطة.