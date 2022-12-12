9 شركات توفر حافلات نقل المواطنين من القاهرة الكبرى

منح جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي- التابع لوزارة النقل- موافقات لـ 9 شركات مصرية، لتشغيل أتوبيسات ذكية ومكيفة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، عبر 50 مسارًا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن من بين الشركات التي تضمها القائمة كل من «مواصلات مصر، وجولدن باص، والمصرية، وأجياد، والأستاذ»، لافتة إلى أن جميع الكيانات التى حصلت على موافقة تسيير حافلات من أنحاء القاهرة للعاصمة الجديدة، بدأت منذ فترة مرحلة التشغيل التجريبى، وسيتم العمل رسميا بعد نقل العاملين للمقرات الجديدة.

وأضافت لـ«المال» أن الشركات يقتصر عملها على نقل ركاب محافظات القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية والعكس، فيما تتولى شركة “ أكتا” نقل الركاب داخل الأحياء السكنية والوزارات، موضحة أن المنظومة ستخضع لرقابة شديدة من جهاز النقل لمنع العشوائية وضمان تقديم خدمة متطورة.

وِأشارت إلى أن سعر تذكرة الراكب من بداية الخط حتى مواقع الانتظار الداخلية بالعاصمة ستتراوح من 25 إلى 30 جنيها، وهناك بعض التعليمات أن تضع الكيانات المتفق معها نظاما يربط سعر التذكرة بعدد المحطات، مع تقديم تخفيضات للمستخدمين للكروت الذكية.

وأكدت أن الشركات ملزمة بتوفير النظم الإلكترونية لتحصيل قيمة الخدمة، ومنع تداول النقود الورقية، ضمن خطة الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالى.