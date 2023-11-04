9 شركات تفوز بمزاد أقطان كفر الشيخ بسعر 13300 جنيه للقنطار

اقتنصت 9 شركات عاملة في مجال تجارة القطن كميات مزاد محافظة كفر الشيخ -الأسبوع الماضي- حيث تمت ترسية 17903 قناطير من صنف جيزة 94 عليها الذي تم تأجيله بسبب الخلافات بين الأطراف على السعر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن السعر الأعلى المسجل بالجلسات كان 13300 جنيه، بدلا من 14500 الأسبوع الماضي في الدقهلية لذات الصنف، بتراجع 1100 جنيه في القنطار.

وأضافت المصادر أن قائمة الفائزين اشتملت على شركة “مصر” التي حصلت على 5915 قنطارا، والإخلاص 2946 والمجد 1918.

وطبقا لنفس المصادر فإن شركة الفيوم حصلت على 2750 قنطارا، والرباعية 1731قنطارا، والفريد 1817.

وأوضحت المصادر أن شركة بلال اقتنصت 442 قنطارا وأم القري 208 قناطير، وصيادكو 176.

وأفادت المصادر أن المزاد تم تنظيمه في 35 مركز تجميع أهمها التفتيش والصالحات وكفر العرب ومتبول والشون ومكسيكو وأبو مندور والعباسية والرصيف وشياس الملح و الابراهيمية والمندورة .

وذكرت المصادر أنه تم تنظيم المزاد في مقر هيئة تحكيم القطن بالإسكندرية علي قطن المحافظة المنتجة في مناطق ومراكز دسوق والرياض وبيلا وكفر الشيخ وسيدي سالم وغيره .

يذكر أنه حتي الآن تم إجراء 4 مزادات في صعيد مصر 3ومزادات في الدلتا حيث تم خلال شهر اكتوبر الماضي عقد مزاد علي قطن الشرقية والدقهلية وبورسعيد والأسماعيلية كأول دفعة في الموسم .

وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن يقام مزاد اليوم علي قطن جيزة 95 في محافظة أسيوط الاربعاء .

يذكر أن سعر المزاد السابق فى الوجه البحرى تراوح من 14500 إلى 18450 جنيها للقنطار، لصنفى “جيزة 94 و92 ” .

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف علي إجراء المزادات في الوجهين البحري والقبلي بعضوية وزارة الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل وهيئة تحكيم القطن.