9 سفن حاوية وبضائع إجمالي حركة ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، كما استقبل الميناء النهرى سفينة محملة بـ 3000 طن من…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.



فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، كما استقبل الميناء النهرى سفينة محملة بـ 3000 طن من الحمص.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس السبت قطارا غلال، في حين غادر 95 سيارة محملة بالقمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 15900 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15249 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8500 طن يوريا، و 2000 طن فوسفات، و 6647 طن ملح، و 6000 طن حجر كوارتز، و 1140 طن نترات أمونيوم.