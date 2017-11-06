9 سفن تصل ميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتى حاويات، و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء



محمود محسن:



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتى حاويات، و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء عدد 14 سيارة بحمولة 797 طن قمح، لافتا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 157263 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50696 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 850 طن يوريا، و6830 طن فوسفات، و3720 طن رمل، و3100 طن ملح.

