9 سفن بميناء دمياط .. اليوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، علاوة على 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 99018 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115150 طنا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطاران بحمولة 2596 طن قمح، فضلا عن 136 سيارة بحمولة 6767 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8100 طن يوريا، و6000 طن فوسفات، و16000 طن ميثانول، و5100 طن رمل، و2800 طن حديد، و500 طن نترات أمونيا.