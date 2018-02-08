9 سفن بضائع تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة الميناء بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأشار إل

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة الميناء بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء 127 سيارة نقل محملة بـ 5568 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 76337 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36573 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 6100 طن يوريا، و 1800 طن فوسفات، و 950 طن ملح، و 4600 طن رمل.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 72721 مترا مكعبا، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.