%9 زيادة مرتقبة فى قطع غيار السيارات

قال علاء الفناجيلى، الرئيس التنفيذى لشركة «رالى موتورز جروب» المتخصصة فى صيانات السيارات، إن ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات الإقراض والإيداع سيرفع تكاليف التمويل لواردات قطع الغيار بنسب قد تصل إلى %9 خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن توابع صعود أسعار الفائدة ستظهر فى السوق المحلية خلال 3 أشهر على أقصى تقدير تزامنًا مع قيام الكيانات المستوردة بالتعاقد على جلب شحنات جديدة واحتساب تكلفتها النهائية مع الأخذ فى الاعتبار الزيادات المرتقبة فى خدمات الشحن والنولون على المستوى العالمى بسبب التضخم.

وأشار «الفناجيلى» إلى أن الشركات المستوردة اتخذت إجراءات تحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف وزيادة التكاليف بشكل متتابع خلال الفترة الماضية من خلال التعاقد على جلب كميات من قطع غيار السيارات ومنها «الكهربائية» بغرض رفع المخزون الإستراتيجى لديها من الأصناف المطلوبة ولضمان تنفيذ عمليات الإصلاحات والصيانات المحددة للعملاء.

وتابع إن شركته اتجهت أيضًا لتدبير جزء من احتياجاتها من قطع غيار السيارات عن طريق الشراء من السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن قيمة واردات قطع غيار السيارات شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %0.3 لتصل إلى 535.4 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل 534 مليونًا و59 ألف دولار فى الفترة نفسها من عام 2021 وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.