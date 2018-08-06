9 % زيادة في الخرسانة الجاهزة خلال شهر

محمود زكيكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو من العام الحالي حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 9 %.وأضاف التقرير أن سعرالمتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بل

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو من العام الحالي حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 9 %.

وأضاف التقرير أن سعرالمتر مكعب من الخرسانة الجاهزة بلغت حوالي 725 جنيه خلال شهر يوليو وذلك بزيادة بلغت 60 جنيه عن شهر يونيو والذي بلغت قيمته 665 جنيه آنذاك.

وأوضح أن سعر الخرسانة الجاهزة ارتفعت بنسبة 14,7% خلال شهر يونيو من العام الحالي وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي بلغ فيه سعر المتر مكعب قيمة 580 جنيه.

وارتفع المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة بنسبة 16% خلال 12 شهرًا الماضية حيث سجل المتر المكعب في يوليو من العام الماضي قيمة 625 جنيه وبزيادة 100 جنيه عن العام الحالي.

