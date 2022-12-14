9 دول تستورد 94 مركبة من مصر خلال سبتمبر

استوردت 9 دول أجنبية نحو 94 مركبة من مصر بقيمة بلغت 2 مليون و774 ألف دولار خلال شهر سبتمبر الماضى.

وكشف التقرير الصادر عن عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدير نحو 80 أتوبيسًا، و14 مركبة مخصصة فى لأغراض مختلفة خلال الشهر ذاته.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المحلية بعدما استحوذت على حصة سوقية %62.4 مسجلة نحو 1.7 مليون دولار، أعقبتها السعودية فى المركز الثانى بحصة %15.8 بواقع 439.4 ألف.

وحصدت السعودية فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %12 بنحو 332.5 ألف دولار، تلتها كوت ديفوار فى المركز الرابع بحصة قدرها %5.8 بواقع 160.1 ألف.

وحلت ليبيا فى المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.3 بإجمالى 64.3 ألف دولار، أعقبتها اليابان فى المركز السادس بحصة %1.5 بـ42.2 ألف.

وفيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %0.2 على 3 دول أخرى هى «الكويت، وإيطاليا، ومالطا» بإجمالى نحو 3067 دولارًا خلال سبتمبر الماضى.