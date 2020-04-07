«9 وفيات».. الصحة: 128 إصابة «كورونا» جديدة و427 حالة تحولت نتائجها إلى سلبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأضاف أنه خرج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

السيسي : عدم توقف المشروعات مخاطرة وهنضمن أمن وآمان المنشآت

يذكر أن الرئيس السيسي قال “الإجراء اللي بناخده لمواجهة فيروس كورونا مابيتعملش في ثانية.. انت بتتكلم على ملايين.. عدم توقف المشروعات مخاطرة، لكن خايف على روحكم المعنوية”.

وأضاف السيسي خلال تفقده عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، “عايز أقولكم إن البلد فيها كلام كتير تم تنفيذه خلال السنين اللي فاتت.. طب المشروعات اللي قولنا تستكمل العام القادم .. هل النهاردة لو فيه شركات أجنبية أو توريدات هنجيبها من الخارج هل أقدر أفرض عليهم في ظل الظروف دي وعملية الإغلاق الكامل اللي بيعيشو فيها، على مستوى حياتهم بشكل أو بآخر”.

وتابع، أن الدول المتقدمة تعلم أن حجم المواجهة صعب دلوقتي.. إحنا بالتالي الناس قالت مش هنقدر نلبي الطلبات دي في التوقيتات اللي متفقين عليها”.

وقال السيسي “وقت الكلام ده لما يجي كمان شهرين تلاتة أربعة نبتدي نكمل حاجتنا.. لكن الشغل اللي بتقوم بيه شركاتنا.. كل ماهو داخل مصر من شركات تشتغل وتتحرك.. بس من فضلكم وهي بتعمل ده.. وده جهد مشترك بين الدولة ووزارة الصحة والقوات المسلحة والداخلية إننا نضمن إن كل المنشآت دي مؤمنة وآمنة.. وحركة العاملين فيها بنفس الكلام علشان نستمر في عملنا”.

كان الرئيس السيسي قد تفقد ميدانياً صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

السيسى عن استعدادات مواجهة “كورونا”: فيه نسق تانى بقدرات هائلة جاهز على جنب

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال أثناء تفقده صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد”.

أنا خليت النهاردة العرض اللى شوفتوه من الجيش .. وحتى برا لما هنخرج وتشوفوا اللى موجود .. الهدف منه إنى أطمنكم إن فيه نسق تانى هائل بقدراته جاهز على جنب .. مستعد للتدخل بكل أنساقه.. النهاردة إحنا بنطلع بس جزء للتطهير .. لكن فيه حاجات تانية كتير .. والقوات المسلحة هى درع مصر وسندها بجد وده أمر موجود من آلاف السنين وهتفضل كدة.. هى فى خدمة شعبها وأمنه وسلامته واستقراره.

من فضلكم نوسع حجم توزيع الأقنعة حتى لو كان ببلاش .. بيلاش.. يعنى بدون تكلفة إدو للناس .. علشان كل اللى داخل السكة الحديد والكلام ده كله يبقى واخد حمايته.

احنا واخدين بالنا الحمد لله ولو الأمر محتاج تعاقدات أعلى هنعمل .. أنا بس هطلب من هيئة الإمداد والتموين ومن جهاز الخدمة الوطنية إننا نضاعف مرة أو مرتين من حجم الاحتياطى اللى موجود عندكم ..كراتين الأغذية .. خلونا نزود الكمية دى تبقى 3 او 4 مليون كرتونة .. واحنا عاملين حسابنا الحمد لله على رمضان ومطالبه.

لإن الإجراء اللى بناخده مابيتعملش فى ثانية.. انت بتتكلم على ملايين؟.

واستمع الرئيس السيسى إلى كلمة الفريق اول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، كما شاهد فيلما تسجيليا عن دور القوات المسلحة لمعاونة الدولة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار الفيروس .