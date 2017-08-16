9 تغييرات وتنقلات في وزارة الزراعة

الصاوي أحمدأصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء حركة تغييرات وتنقلات في مديريات الزراعة في محافظات: السويس، المنيا، الجيزة، أسوان، الدقهلية، دمياط، بهدف تجديد الدماء وضبط العمل. وكلف البنا، المهندس سمير عبد الحق حامد الجزار، قائما بأعمال مدير مد

الصاوي أحمد

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء حركة تغييرات وتنقلات في مديريات الزراعة في محافظات: السويس، المنيا، الجيزة، أسوان، الدقهلية، دمياط، بهدف تجديد الدماء وضبط العمل.

وكلف البنا، المهندس سمير عبد الحق حامد الجزار، قائما بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة السويس، والمهندس عبد العاطي صديق أحمد موسى، قائما بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، والمهندس أحمد سيد عيسى محمد، قائما بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة.

وأصدر البنا تكليفا للمهندس محمد المهدى جاد الكريم صالح، للعمل مديراً لمديرية الزراعة بمحافظة أسوان والمهندس محمد السيد محمد عبد الله، قائما بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية و المهندس جاد عوض جاد عوضين، قائما بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط.

كما أصدر وزير الزراعة ، بتكليف المهندس نادر أحمد يونس للعمل مديرا عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بديوان عام الوزارة و المهندس أيمن أبو الحسين عبد الحليم بالقيام بأعمال مدير عام منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات والمهندس نبيل النبوي الششتاوي بالقيام بأعمال مدير عام منطقة جنوب الدلتا لمكافحة الآفات.