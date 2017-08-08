%9 تراجعًا فى معدلات تداول الإسكندرية للحاويات

❏ الحسابات ينتقد استمرار الاستثمار بشركة الترجمان جروب السيد فؤاد انخفضت معدلات تداول الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %9 خلال العام المالى الماضى، ووصلت معدلات التداول إلى 886.7 ألف حاوية، مقارنة بما تم العام قبل الماضى وا

❏ الحسابات ينتقد استمرار الاستثمار بشركة الترجمان جروب



السيد فؤاد

انخفضت معدلات تداول الحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %9 خلال العام المالى الماضى، ووصلت معدلات التداول إلى 886.7 ألف حاوية، مقارنة بما تم العام قبل الماضى والتى كانت 978 ألف حاوية.

ورغم هذا الانخفاض، قفزت الأرباح بنحو 2.19 مليار جنيه، مقارنة بما تم تحقيقه العام قبل الماضى، التى كانت 1.3 مليار جنيه، وبزيادة قدرها %61 فيما حققت الشركة نموًا فى إيرادات النشاط بنسبة %85 عن المستهدف للعام المالى الماضى، وبزيادة %51 عما تم تحقيقه العام المالى قبل الماضى.

ونفذت الشركة استثمارات خلال العام المالى الماضى تمثلت فى شراء 15 مقطورة من شركة نوفاتك الدنماركية بمبلغ وقدره 430931 يورو، و15 جرارًا من شركة مول البلجيكية بمبلغ وقدره 1458732 يورو، و6 أوناش شوكة ثقيل، و3 أوناش شوكة خفيف حمولة 16 طنا، علاوة على التعاقد على معدات أخرى وسداد دفعات مقدمة عليها، وتضم 3 ونش ساحة حمولة 40 طنا وعدد ونش رصيف عملاق.

كما تضمنت الموازنة حل مشكلة تكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة، والذى تم التعاقد عليه منذ اكثر من عام ونصف العام ليتم تسليمه خلال العام المقبل 2018.

وبلغت جملة استثمارات الشركة قرابة 250 مليون جنيه موزعة على 27 مليون فيمة إصلاح ونش الرصيف العملاق 2002 و56 مليون باقى قيمة عملية التكريك الخاصة برصيف 96 بميناء الدخيلة، و88 مليون توريد ونش رصيف عملاق ، و7 ملايين انشاء القضيب الثالث لاوناش الرصيف، و10 ملايين عمليات احلال وتجديد منظومة الكاميرات، و65 مليون توريد 3 أوناش ساحة، ومشروعات أخرى بباقى الخطة الاستثمارية.

وبالنسبة لتعميق الرصيف 96 أوضحت الشركة أنه تم وصول الستائر المعدنية الى موقع العمل بمحطة الدخيلة فى نهاية يونيو الماضى، وتم عمل الاختبارات المعملية الواردة فى كراسة الشروط والمواصفات الفنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتم عمل اجتماع مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى للتأكيد على ميعاد تسليم المشروع والانتهاء منه خلال أكتوبر 2018.

وتحفظ مراقب الحسابات على ميزانية الشركة بوجود استثمارات طويلة الأجل بنحو 11.4 مليون جنيه لم تحقق الشركة أى عائد منها خلال العام المالى الماضى.

وتتمثل تلك الاستثمارات فى رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة «ترجمان جروب»، إذ تساهم الشركة فى الترجمان جروب بنسبة %6، فى الوقت الذى تتزايد فيه خسائر الشركة حتى نهاية ديسمبر الماضى بنحو 14.2 مليون جنيه، علاوة على سداد 652 ألف جنيه لزيادة حصة الشركة فى رأسمال الشركة ولم يتم الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال.

كما تحفظ على وجود مبلغ 200 ألف دولار قيمة قرض ممنوح للشركة المصرية للملاحة البحرية لسداد مطالب ملحة وعاجلة على أن تسدد بأقساط لاحقة بناء على خطاب الشركة القابضة للنقل دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة وذلك بالمخالفة للمادة 18 من لائحة الشركة المالية.

وأكدت الشركة أنها قررت منح بعض المزايا للخطوط الملاحية لزيادة معدلات التداول تم من خلالها تخفيض بند الشحن للصادرات المصرية، تخفيض فئة إيجار المعدات أثناء عملية تعبئة وتستيف البضاعة للحاويات الصادر، تخفيض فئة التحاسب لمقابل الطاقة للحاوية الثلاجة، واستحداث خدمة التداول عن طريق القطار بوضع تعريفة جاذبة للمصدرين المصريين.

كما قدمت “الإسكندرية لتداول الحاويات” أربعة امتيازات للمستوردين وهى تخفيض بند التفريغ، تخفيض فئة إيجار المعدات أثناء عملية تفريغ المشمول، تخفيض فئة التحاسب لمقابل الطاقة للحاوية الثلاجة، وزيادة فترة الفئة الأولى من التخزين.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وتعمل بميناءى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 1984، وتتداول قرابة مليون حاوية سنوياً من إجمالى السفن المتداولة بمصر والتى تبلغ 5 ملايين حاوية، ويتمثل هيكل ملكيتها من القابضة للنقل البحرى والبرى %55.7، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.9، والقطاع الخاص %4.2 بالبورصة المصرية، ويصل رأسمالها إلى 739 مليون جنيه، وتتعامل مع قرابة 24 خطًا ملاحيًا.

