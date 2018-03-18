9 % تراجعا فى أسعار سيارات ألفا رميو خلال مارس

شريف عيسىانخفضت أسعار طرازات العلامة الإيطالية الفاخرة "ألفا روميو" على مدار الشهور الستة الماضية بنسبة تصل إلى 9%، وفقاً للقوائم السعرية المعنله لدى وكيل المعتمد فى مصر،مجموعة أبو غالى موتورز خلال شهرى سبتمبر من العام الماضى، مقارنه بأسعار مارس الجارى.وبلغت قيمة التراجع فى طراز ألفا روميو سليفا

شريف عيسى

انخفضت أسعار طرازات العلامة الإيطالية الفاخرة “ألفا روميو” على مدار الشهور الستة الماضية بنسبة تصل إلى 9%، وفقاً للقوائم السعرية المعنله لدى وكيل المعتمد فى مصر،مجموعة أبو غالى موتورز خلال شهرى سبتمبر من العام الماضى، مقارنه بأسعار مارس الجارى.

وبلغت قيمة التراجع فى طراز ألفا روميو سليفايو، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية الفاخرة المتعددة الأغراض Suv، 110 ألفاً، بنسبة تصل إلى 7%، ليقدر سعرها حالياً بمليوناً، و390 ألفاً، مقارنة بأسعارها خلال سبتمبر الماضى والتى بلغت مليوناً، و500 ألف جنيه.

أما طراز جوليا فتراجعت اسعارها بنسبة 9%، لتسعرها أبو غالى حالياً بمليوناً، و90 ألفاً، بعد ان كان سعرها مليوناً، و200 ألف جنيه، فيما استقر سعر جوليتا عند مستوى 675 ألف جنيه دون أى تغير.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، إن التعديلات السعرية جاءت فى ظل المنافسة الشرسة التى تعانيها فئة السيارات الفاخرة، خاصة مع هيمنة العلامات الألمانية على الحصة السوقية الأكبر.

وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى توفير طرازات العلامة الإيطالية، موضحاً ان قوائم الإنتظار لكافة الطرازات المطروحة لا تتجاوز 3 اشهر على اقصى تقدير.