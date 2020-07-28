9 برقيات تهنئة بالعيد.. وزير الداخلية للسيسي: تنطلق مشاعلنا لتدمير قوى الشر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى و8 أخرى لعدد من قيادات الدولة.

تهنئة الرئيس بعيد الأضحى

وقال وزير الداخلية في برقية الرئيس: “بمشــــاعـر يملؤها التوقير والتقدير لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. داعياً المولى عز وجل أن يُكلِلَ مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات”.

وأضاف: “سيادة الرئيس .. ونحن نستقى من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء التى رسختها فى وجدان الشخصية المصرية

تعاليم السماء .. تنطلق مشاعل الأمن مُتسلحةً بقوة الإيمان مزودة بعزم الرجال .. لتدمر كل دعاوى الشر والجريمة .. وتؤمن لمسيرة الوطن المفدى تاريخه العريق وحاضره السعيد ومستقبله الواعد بالخير الوفير”.

وتابع: “إننا إذ نجدد العهد على مواصلة العطاء والتضحية والفداء .. لنرجو من المولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا الغالية .. لتبقى دوماً رايتها خفاقة فى العلياء، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم”.

برقية من وزير الداخلية إلى رئيس النواب

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وأضاف: “نحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة فى العطاء والتضحية والفداء .. وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل فى علاه .. لنجد فى هذا دافعاً لمواصلة البذل والعطاء .. لينعم الشعب المصرى العظيم بثمار الإزدهار والرخاء حفــظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير”.

تهنئة رئيس الوزراء

ونصت برقية التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وتابع: “إننا إذ نحتفل بعيد الأضحى المبارك وتملؤنا الإرادة والعزيمة على مواصلة التكاتف والتكامل مع مؤسسات الدولة المصرية .. من أجل إعلاء قيم الحق والعدل ودعماً لمسيرة البناء والتنمية الوطنية .. لنرجو من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى الأمة المصرية جمعاء بالخير واليمن والبركات، حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير”.

برقية شيخ الأزهر

وجاء في برقية تهنئة لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: “فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات .. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يَسـُـرنى وهيئة الشرطة أن نَبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف .. بأصدق التهانى وأسمى الأمنيات .. ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة .. نتوجه للمولى العلى القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف .. منارة تهدى الإنسانية لقيم الوسطية والإعتدال .. ويسدد جهود فضيلتكم لنشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة دعاة الشر وخفافيش الظلام .. وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان

وقال في برقية تهنئة الفريق أول/محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي: “يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمنى”.

واستكمل: “إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً وأن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ..حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خُطاه”.

وبعث وزير الداخلية ، برقية تهنئة للسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قال فيها: “يَسُـرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً وأن يُهيء لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير”.

برقية لوزير الأوقاف

وقال في برقية تهنئة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: “يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى سـائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق ، ويُسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف ، وإعلاء قيم العدل والرحمة ، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عــام وفضيلتكم بخـير”.

ونصت برقية تهنئة الدكتور شوقي علام مفتى جمهورية مصر العربية: “يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركة”.

رسالة إلى رجال الشرطة

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والموظفين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية.

وجاء بها: “بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف: “نحن نحتفل بتلك المناسبة العطرة ونستلهم منها معانى وقيم التضحية والعطاء إبتغاء إتباع أوامر السماء .. نجد فى كل هذا لنا دافعاً على مواصلة البذل والإخلاص فى العمل والأداء .. لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية وتوطيد دعائم الإستقرار والأمن والرخاء .. متسلحين بتاريخ ذاخر من الإنجازات والفداء .. يقيننا فى جزاء المولى عز وجل .. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية”.